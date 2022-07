Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Luis Campos passe à la phase finale pour cette triple opération

Publié le 10 juillet 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Milan Skriniar, Renato Sanches, Ginaluca Scamacca… Voici les gros noms qui reviennent avec insistance dans la presse concernant le mercato estival du PSG qui a démarré avec le recrutement de Vitinha, en dehors du dossier Robert Lewandowski. D’ailleurs, d’après la presse espagnole, cette triple opération pourrait entrer dans sa phase finale lors des jours à venir. Explications.

Depuis l’ouverture du mercato, le PSG a été considérablement actif. Certes, au rayon des arrivées, seul Vitinha a été présenté comme étant un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Du côté des départs, Marcin Bulka et Alphonse Areola ont été vendus après leurs prêts concluants à l’OGC Nice et à West Ham lorsque Colin Dagba a été prêté à Strasbourg après avoir prolongé son contrat jusqu’en juin 2025. Cependant, des arrivées seraient susceptibles de se multiplier dans les jours à venir.

Après Vitinha, Skriniar la priorité de Campos

Le10sport.com vous révélait le 18 juin dernier que Vitinha allait signer au PSG contre un chèque de 18M€. Et le 30 juin, le Paris Saint-Germain a finalement annoncé l’arrivée du Portugais. À présent, il semblerait que le conseiller football du club de la capitale, à savoir Luis Campos, ferait de Milan Skriniar une piste estivale prioritaire et ce, depuis un bon moment désormais. D’ailleurs, DAZN et TMW ont révélé dans la journée de samedi que l’Inter était emballée par l’idée de boucler le transfert de Skriniar dans les prochaines heures pour avoir ses chances d’attirer Paulo Dybala lorsque de son côté, Campos aimerait offrir Milan Skriniar le plus rapidement possible à Christophe Galtier pour que le nouvel entraîneur du PSG ait de quoi préparer la saison du club parisien de la meilleure des manières. Selon les informations de Relevo , les contacts pour le transfert de Skriniar vont reprendre et le défenseur de l’Inter serait même le dossier prioritaire aux yeux de Campos.

Renato Sanches, le gros dossier du conseiller football du PSG

Le 24 juin dernier, quelques jours seulement après la divulgation de notre information concernant le lancement de l’opération Renato Sanches, le10sport.com vous dévoilait que le milieu de terrain du LOSC, sous contrat jusqu’en juin 2023, avait la ferme volonté de quitter Lille cet été afin de troquer la tunique des Dogues pour celle du PSG. D’ailleurs, Luis Campos, qui l’avait recruté au LOSC à l’époque, aurait formulé une offre de 10M€ au club lillois pour boucler le transfert de Sanches. Et ce, bien que les Lillois attendraient une offre plus importante et avoisinant les 15M€, ce que proposerait le Milan AC. Placé juste derrière Milan Skriniar dans la liste des priorités de Luis Campos, Renato Sanches pourrait témoigner d’un retour de flamme des dirigeants du PSG pour de nouvelles discussions avec la direction lilloise la semaine prochaine d’après Relevo .

La próxima semana será importante para el PSG: se reanudarán los contactos por Milan Škriniar, Renato Sanches y, en orden de prioridad, Scamacca. El club parisino quiere avanzar, aunque de momento aún no ha presentado las ofertas adecuadas a los respectivos clubes. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 10, 2022

