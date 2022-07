Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barcelone… Le feuilleton Dembélé connaît enfin son épilogue

Publié le 10 juillet 2022 à 15h30 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone risque d’enfin de toucher à ses fins pour le feuilleton Ousmane Dembélé. Bien que Dembélé ait été annoncé du côté du PSG, du Bayern Munich et surtout de Chelsea dernièrement, le champion du monde tricolore devrait apposer sa signature sur une prolongation de contrat pour les deux prochaines années si les derniers détails venaient à être signés par les deux parties.

Ousmane Dembélé a été le feuilleton de cette première moitié d’année 2022 au FC Barcelone. En effet, dès le dernier mercato hivernal, il avait été question d’un transfert du champion du monde tricolore en raison de son refus de signer la prolongation de contrat soumise par le Barça en janvier dernier. L’offre du club culé réduirait son salaire de 40% par rapport à ses revenus actuels, le FC Barcelone ne pouvant pas dépasser le plafond salarial instauré par la Liga. De quoi faire fuser les rumeurs dans la presse.

Le PSG ne voulait plus de Dembélé

Ces dernières semaines, la tendance semble pencher vers une prolongation de son contrat étant arrivé à expiration le 30 juin dernier. Cependant, un départ libre de tout contrat était pressenti. D’ailleurs, pour remplacer Angel Di Maria qui a entre temps signé à la Juventus, Leonardo aurait voulu que Dembélé prenne sa place au PSG. Néanmoins, le Brésilien n’est plus directeur sportif et a été remplacé par Luis Campos qui ne voudrait pas de lui comme Le Parisien le dévoilait à la fin du mois de mai. Pour autant, le nom d’Ousmane Dembélé a continué à être lié au PSG ces derniers temps et notamment en raison des rumeurs de transfert autour de Neymar.

Dembélé n’ira pas non plus à Chelsea ou au Bayern

Nouveau co-propriétaire de Chelsea après la vente du club par Roman Abramovich, Todd Boehly aimerait mettre la main sur un grand nom du football européen. Et alors que les services de Cristiano Ronaldo et de Neymar lui auraient été proposés, Boehly apprécierait particulièrement le profil d’Ousmane Dembélé selon la presse anglaise. Du côté du Bayern Munich, le profil de Dembélé n’aurait pas vraiment été perçu comme étant prioritaire alors que Sadio Mané et Ryan Gravenberch ont été rapidement recrutés par le champion d’Allemagne. Et de toute manière, la décision de Dembélé aurait été prise il y a à présent un moment.

Une prolongation de deux ans bientôt signée

Comme RMC Sport et SPORT l’ont affirmé, cela ne serait plus qu’une question d’heures pour qu’Ousmane Dembélé prolonge son contrat pour deux saisons supplémentaires au FC Barcelone. Et ce dimanche, le journaliste de La Sexta José Alvarez a révélé pour El Chiringuito qu’il ne manquerait plus que quelques détails pour que l’opération Dembélé soit une réussite pour le FC Barcelone après que le président Joan Laporta n’ait cessé d’affirmer qu’il n’y avait rien de nouveau à signaler sur la prolongation de contrat.

🚨"La RENOVACIÓN de DEMBÉLÉ con el Barça está CASI HECHA a falta de un par de detalles"✍️"Firmará HASTA 2024"🗣️Información de @10JoseAlvarez pic.twitter.com/pVfUh6QfHX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 10, 2022

Le clan Dembélé avait d’autres plans en tête