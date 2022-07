Foot - Mercato

Mercato : Pogba, Neymar… Ces joueurs qui ont regretté d’avoir quitté leurs clubs

Publié le 10 juillet 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Neymar n’a pas caché sa déception d’avoir quitté le FC Barcelone deux ans après son départ pour le PSG. Lors de l’été 2019, le Brésilien aurait même été prêt à mettre 20M€ de sa poche pour que son retour au Barça se concrétise. Et il n’est pas le seul à avoir regretté d’être parti de son club…

Neymar

Lors d’une interview accordée à Marca en 2019, Lionel Messi affirmait, alors qu’il était à l’époque capitaine du FC Barcelone, que Neymar : « Neymar regrette d’avoir quitté le Barça. Vous devriez lui demander, mais je pense qu’il a réalisé son erreur presque immédiatement après son départ » . D’ailleurs, alors qu’il évoluait au PSG depuis plusieurs mois, Neymar se livrait à Oh My Goal concernant son meilleur souvenir dans un vestiaire en partageant celui-ci. « Mon meilleur souvenir de vestiaire ? Quand nous avions gagné face au PSG avec Barcelone (ndlr la remontada) ». Bien qu’il ait prolongé son contrat au Paris Saint-Germain en mai 2021, Neymar a souhaité quitter le club en 2018 et surtout en 2019 comme il l’avait ouvertement avoué en septembre de la même année afin de revenir au FC Barcelone.

PSG : Neymar, Messi... L'énorme punchline d'Adil Rami https://t.co/IIqAmFqKdq pic.twitter.com/thHVNJLYcb — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Pogba

« Pour être honnête, le Real Madrid est venu me voir et je pensais aller là-bas, et je pensais aussi aller à Manchester United. Mais je l'ai toujours senti dans mon cœur. Mon cœur me disait de revenir ici à Manchester, je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais je l'ai fait, et je ne regrette rien. Je ne regrette jamais mon choix ». Voici le message que Paul Pogba avait fait passer à Beyond the pitch podcast au moment de sa décision de revenir à Manchester United en 2016. Cependant, Oh My Goal a affirmé l’année dernière que Pogba aurait regretté son choix de quitter la Juventus qui sortait d’une finale de Ligue des champions en 2015 et qui allait en disputer une autre en 2017 soit un an après son départ chez les Red Devils . Pire, en juin 2019, lors d’une tournée promotionnelle en Asie pour son équipementier Adidas, Pogba dévoilait vouloir tourner la page Manchester. La Juventus était déjà sur le coup et semble avoir, trois ans plus tard, bouclé son retour.

Griezmann

« Je suis très heureux d’être ici. C’est une grande joie pour moi d’avoir signé ici à l’Atletico de Madrid parce que c’est un grand club. Je n’ai pas hésité ». Voilà le message divulgué par Antoine Griezmann lors de sa conférence de presse de présentation. Après avoir brillé à l’Atletico de Madrid, Griezmann a été annoncé sur le départ en 2017 pour Manchester United, en 2018 pour le FC Barcelone, avant de faire le choix de prolonger son contrat, et en 2019 lorsqu’il a finalement bel et bien signé en faveur du Barça où ses deux saisons n’ont pas vraiment été couronnées de succès. Finalement, Griezmann est revenu à l’Atletico de Madrid l’été dernier en affirmant être heureux de retrouver « sa maison » , un domicile que sa femme lui avait conseillé de ne pas quitter en 2018 pour le documentaire La Decision . Antoine Griezmann n’a d’ailleurs pas caché sa volonté d’avoir retrouvé son Atletico de Madrid, qu’il semble regretté d’avoir quitté…

Coutinho