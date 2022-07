Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Annoncé sur le départ, Neymar réclame un transfert à Paris

Publié le 9 juillet 2022 à 4h00 par Thomas Bourseau

Avec l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football, le PSG semble être entré dans une nouvelle ère que n’a pas caché Nasser Al-Khelaïfi ces dernières semaines. De quoi remettre en cause l’avenir de Neymar au PSG. Défendu par Dani Alves alors qu’il est au coeur de l’actualité mercato, Neymar a lancé un appel du pied à son ancien coéquipier.

Neymar Jr poussé vers la sortie ? Comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’a révélé lors d’une interview accordée au Parisien le 21 juin dernier, l’ère du bling bling et des paillettes est révolue au Paris Saint-Germain. Et pour ce qui est du cas Neymar, Al-Khelaïfi n’a clairement pas lié l’avenir du Brésilien au PSG pour les saisons à venir et ce, bien qu’il soit depuis le 1er juillet dernier, contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2027 comme le10sport.com vous le dévoilait en mai 2021.

Chelsea intéressé par le profil de Neymar

Mais quelle est la destination la plus plausible pour Neymar ? Selon ESPN , en cas de départ de Cristiano Ronaldo qui aurait demandé un bon de sortie à ses dirigeants, Manchester United pourrait se laisser tenter par le recrutement du numéro 10 du PSG ou par celui de Robert Lewandowski bien que ce dernier semble être déterminé à s’engager en faveur du FC Barcelone. D’après la presse britannique, des intermédiaires auraient proposé les noms de Neymar et de Ronaldo à Chelsea alors que le nouveau co-propriétaire des Blues Todd Boehly aurait la ferme intention de recruter une star de renommée mondiale cet été. D’ailleurs, son ancien coéquipier Thiago Silva l’a incité à le rejoindre à Chelsea ces derniers temps.

Neymar ne veut pas quitter le PSG

Cependant, bien que Le Parisien ait récemment révélé que Neymar ne serait pas contre se lancer un nouveau challenge ailleurs, la vérité serait tout autre. D’après UOL Esporte ou encore le journaliste Fabrizio Romano, Neymar ne cultiverait pas le désir de quitter le PSG, mais aurait la ferme volonté de remporter la première Ligue des champions de l’histoire du club via les dernières saisons restantes sur son long contrat.

Défendu par Dani Alves, Neymar l’invite à le rejoindre au PSG