Mercato - OM : Longoria est prévenu pour le transfert de Depay

Publié le 8 juillet 2022 à 16h10 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé au FC Barcelone l’été dernier, Memphis Depay pourrait déjà quitter la Catalogne puisque le club catalan cherche à alléger sa masse salariale. Intéressé, l’OM n’a pas été rassuré par les propos de Ronald Koeman, ancien coach du Barça, qui juge le Néerlandais comme « indiscutable ».

Après avoir officialisé l’arrivée d’Igor Tudor en lieu et place de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria peut de nouveau se pencher sur le mercato de l’OM. Ces derniers jours, plusieurs noms ronflants ont résonné dans la cité phocéenne : Paulo Dybala, Dries Mertens ou encore Memphis Depay. Et le dernier pourrait bien quitter le FC Barcelone après seulement un an en Catalogne.

Le FC Barcelone ouvert à un départ

Alors que le FC Barcelone cherche à recruter Robert Lewandowski, Memphis Depay aurait la porte ouverte à un départ. Afin d’alléger sa masse salariale, le Barça ne dirait pas non si une offre arrivait. Une aubaine pour l’OM qui pourrait avoir un coup à jouer.

