Mercato - OM : Nouvelle révélation sur les coulisses du transfert de Mandanda

Publié le 8 juillet 2022 à 14h30 par Dan Marciano

Ancien coéquipier de Steve Mandanda à l'OM, Mathieu Valbuena a révélé que Bruno Génésio l'avait appelé pour en savoir plus sur le portier de 37 ans. Quelques jours plus tard, Rennes officialisait l'arrivée du champion du monde 2018. Un départ incompréhensible pour Valbuena, qui n'a pas hésité à adresser un petit tacle au club marseillais.

Un monument a quitté Marseille lors de ce mercato estival. Arrivé au sein de la cité phocéenne en 2007, Steve Mandanda a mis fin à son aventure dans le sud de la France. Un choix motivé par son manque de temps de jeu. Avec le départ de Jorge Sampaoli, le portier espérait doubler Pau Lopez et avoir une chance de retrouver sa place de titulaire sous les ordres d'Igor Tudor. Mais après avoir rencontré ses dirigeants, Mandanda s'est fait une raison : il ne sera plus gardien numéro un de l'OM. A quelques mois de la prochaine Coupe du monde, il souhaite absolument retrouver du temps de jeu afin de tenter de convaincre Didier Deschamps. Comme annoncé par le10Sport.com, l'OGC Nice tenait la corde, avant que Rennes ne fasse le forcing. Longtemps réticent à rejoindre la Bretagne, Mandanda a finalement accepté de s'engager avec la formation de Bruno Génésio jusqu'en 2024.

«Bruno Génésio m’avait appelé pour discuter du joueur »

Ancien coéquipier de Steve Mandanda à l'OM, Mathieu Valbuena a indiqué que Bruno Génésio l'avait contacté. « Bruno Génésio m’avait appelé pour discuter, non seulement du joueur, mais aussi de sa personnalité. Forcément, je le connais très bien et je n’en pense que du bien. À Rennes, il va jouer, prendre du plaisir à un endroit où on le veut. Ce qui n’était plus le cas à Marseille, non pas de la part des supporters mais de la part du club. Je le répète, c’est un super coup de la part du Stade Rennais et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il y sera performant » a confié le joueur, qui avait connu Génésio à l'OL.

« C’est une décision incompréhensible de la part de Marseille »

Aujourd'hui à l'Olympiakos, Valbuena ne comprend pas la position de l'OM dans ce dossier. « Pour moi, c’est une décision incompréhensible de la part de Marseille, et une très, très bonne affaire pour Rennes. Autant je peux comprendre que l’OM prépare l’avenir avec Pau Lopez, autant en comparant les matches des deux la saison dernière, il n’y a pas photo selon moi. Au passage, je trouve que c’est une évolution du foot dans laquelle je ne me reconnais plus. Tout le monde connaît l’homme. On sait qu’il est très attaché à Marseille et à sa région. Je pensais qu’avec le départ de Jorge Sampaoli, les cartes allaient être rebattues dans la hiérarchie des gardiens mais on a vu tout de suite, avec la présentation d’Igor Tudor lundi, que ça allait continuer dans la même voie » a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Ouest France.

