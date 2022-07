Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steve Mandanda est parti, les hommages se multiplient

Publié le 8 juillet 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

C’est officiel depuis ce mercredi soir, Steve Mandanda n’est plus un joueur de l’OM. Le portier a quitté le club phocéen pour s’engager avec Rennes, signant un contrat de deux ans en Bretagne. L’OM perd ainsi là une véritable légende. D’ailleurs, suite à ce départ de Mandanda, de nombreux hommages lui ont été rendus.

Suite à l’arrivée de Pau Lopez à l’OM, Steve Mandanda n’a pas vécu une saison très simple. Relégué sur le banc de touche, il a eu énormément de mal à digérer cette situation, surtout en l’absence d’explication de la part de Jorge Sampaoli. Mandanda s’est alors posé les bonnes questions et cela l’a amené à prendre la décision de quitter l’OM. Un départ officialisé ce mercredi soir par le club phocéen.

L’OM et Mandanda se séparent

Steve Mandanda a donc quitté l’OM pour rejoindre Rennes. Et c’est à travers un communiqué que le club phocéen a officialisé cette séparation. « L’Olympique de Marseille et Steve Mandanda ont décidé de se séparer d’un commun accord. L’OM tient sincèrement à remercier Steve pour tout ce qu'il a apporté au club depuis 2007. Avec 613 matchs sous le maillot olympien, il est incontestablement entré dans la légende olympienne. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite », pouvait-on lire.

𝘼𝙪 𝙧𝙚𝙫𝙤𝙞𝙧 𝙎𝙩𝙚𝙫𝙚 🤝Après 6️⃣1️⃣3️⃣ matchs à défendre les couleurs olympiennes, notre numéro 3️⃣0️⃣ part pour un nouveau challenge. Bonne chance pour la suite de ta carrière @SteveMandanda👉 https://t.co/rW2LNYvclW pic.twitter.com/MjZ1YTp0RG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 6, 2022

Villas-Boas a une pensée pour Mandanda

Véritable légende de l’OM, Steve Mandanda, joueur le plus capé du club phocéen, s’en va. Une page se tourne et les hommages arrivent pour le champion du monde. Ancien entraîneur de l’OM et de Mandanda, André Villas-Boas a tenu à lui adresser un beau message sur ses réseaux sociaux : « Mon bon ami Steve Mandanda, je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure. Je t’aime énormément ! Pour moi tu restera toujours le meilleur ! Bonne chance ! Force à toi ! ».

Les messages des anciens coéquipiers de Mandanda