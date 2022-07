Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rennes en rajoute une couche pour Mandanda

Publié le 7 juillet 2022 à 11h00 par Quentin Guiton

Après quatorze saisons passées à l’OM, Steve Mandanda a finalement décidé de quitter son club de cœur malgré un contrat courant jusqu’en 2024. Et le Français de 37 ans s’est offert un dernier challenge en Ligue 1 en rejoignant Rennes. Le Directeur technique de Rennes Florian Maurice s’est exprimé sur sa nouvelle recrue.

L’aventure entre l’OM et Steve Mandanda ne se sera pas terminée de la meilleure des façon. Après son arrivée sur le banc de l’OM la saison passée, le désormais ex-coach marseillais Jorge Sampaoli a rapidement préféré Pau Lopez à la légende du club. L’Espagnol s’est donc installé en tant que numéro un dans les cages olympiennes. Un gros coup dur pour Steve Mandanda, icône de l’OM où il a passé 14 saisons. Pas question pour lui de revivre une telle saison, et c’est donc mercredi que le club phocéen a annoncé le départ de son joueur emblématique. Mais Mandanda n’est pas parti bien loin. En effet, c’est avec Rennes qu’il a décidé de s’offrir un dernier challenge au haut-niveau.

Florian Maurice comblé

Un gros coup pour Rennes donc. Le Directeur technique du club breton Florian Maurice s’est d’ailleurs exprimé pour la première fois sur cette arrivée du gardien français. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Florian Maurice est un homme heureux. Ce dernier a tenu à rendre hommage à Mandanda, se réjouissant d’avoir pu l’attirer : « C’est une joie de pouvoir recruter un joueur de ce niveau. Quand on sait tout ce qu’il a pu vivre ces quinze dernières années avec Marseille et l’Équipe de France, c’est énorme en termes d’expérience. C’est un joueur de top niveau » .

Rennes voulait absolument Mandanda

Mais si cette arrivée est un énorme coup au niveau marketing pour Rennes, ça ne s’arrête pas là. En effet, Rennes veut donner à Steve Mandanda un vrai rôle au sein du club. Son profil a bien été étudié : « Après la décision que nous avions prise avec Bruno au poste de gardien, on s’est très rapidement penché sur lui. On estimait qu’il remplissait tous les critères que l’on recherchait pour pouvoir accompagner le projet rennais et l’équipe. On a atteint notre objectif, il était notre priorité à ce poste » .

«Ça permet au club d’avoir des objectifs ambitieux»