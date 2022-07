Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vente du club est relancée, un projet colossal se prépare à Marseille

Publié le 7 juillet 2022 à 8h45 par Dan Marciano mis à jour le 7 juillet 2022 à 8h53

Ancien collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi, Hicham Bouajila aurait contacté les avocats de l'OM afin d'évoquer un projet avec des investisseurs venues des Emirats arabes unis. Cet homme d'affaires tunisien aimerait désormais échanger avec Frank McCourt d'une possible vente du club marseillais, mais pourrait, dans un premier temps, rencontrer sa garde rapprochée.

C'est reparti pour un tour ! Depuis plusieurs mois, les rumeurs sur une possible vente de l'OM et un départ de Frank McCourt agitent les supporters marseillais, qui aimeraient y voir plus clair. Mais dans ce dossier, peu d'informations filtrent. Ce qui est certain, c'est que plusieurs investisseurs ont approché le propriétaire américain ces derniers mois. Comme annoncé par le10Sport. com en exclusivité, McCourt s'était rendu aux Emirats arabes unis pour discuter d'une possible vente. On peut également citer l'intérêt de Mourad Boudjellal et de son acolyte Mohamed Ayachi Ajroudi.

Mercato - OM : Sampaoli, Tudor… McCourt sort du silence pour cette révolution https://t.co/tPBZRT5yOr pic.twitter.com/B8gC9IkE2Q — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Un homme d'affaires tunisien veut jouer les intermédiaires

Aucune offre n'a trouvé grâce aux yeux de Frank McCourt, qui se montre à l'écoute malgré ses nombreuses sorties sur son envie de rester à l'OM. Mais en coulisses, un homme aimerait relancer ce dossier en rapprochant l'Américain d'investisseurs émiratis selon les informations de L'Equipe . Il se nomme Hicham Bouajila, bien connu au PSG. En effet, cet homme d'affaires tunisien avait collaboré avec Nasser Al-Khelaïfi lors de son arrivée en France. Récemment, il aurait contacté les avocats de l'OM et demandé à rencontrer McCourt pour discuter d'une possible vente et d'un projet impliquant le puissant Etat.

Un projet avec des investisseurs émiratis sur la table ?

Hicham Bouajila voudrait rapprocher Frank McCourt d'un certain Dr Abdulla Alraisi. Ce dernier est comparé à Nasser Al-Khelaïfi en raison de son réseau important, de ses activités dans plusieurs sports, mais aussi de sa proximité avec le pouvoir. Alraisi serait notamment proche d'investisseurs émiriens importants, qui pourraient décider d'investir massivement à l'OM. Pour l'heure, McCourt refuserait de discuter avec Bouajila. Dans un premier temps, le Tunisien pourrait s'entretenir avec sa garde rapprochée, notamment avec Jeff Ingram et Barry Cohen.