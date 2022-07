Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor réclame un nouveau transfert à Longoria

Publié le 6 juillet 2022 à 23h10 par Axel Cornic

A peine arrivé, Igor Tudor semble déjà s’impliquer dans le recrutement de l’Olympique de Marseille. En Italie on assure qu’il aurait déjà glissé le nom de plusieurs de ses anciens joueurs à l’Hellas Verona et cela serait notamment le cas d’Antonin Barak, l’un des hommes de base de son dispositif la saison dernière.

Maintenant que l’Olympique de Marseille a un nouvel entraineur, Pablo Longoria et Javier Ribalta peuvent se concentrer sur le mercato. Cet été est en effet très important, puisque l’Olympique de Marseille s’apprête à revenir en Ligue des Champions et de nombreux départs doivent être remplacés, comme ceux de William Saliba et de Boubacar Kamara. Comme souvent par le passé, la solution pourrait arriver d’Italie...

Mercato : L’OM officialise son divorce avec Steve Mandanda https://t.co/2xpInVVDq0 pic.twitter.com/Q9uIsSILAl — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

Le nouveau coach de l’OM veut Barak

Voilà plusieurs jours déjà que les médias transalpins évoquent l’envie d’Igor Tudor de s’impliquer dans le mercato de l’OM, avec plusieurs noms déjà suggérés à la direction. D’après les informations de DAZN, cela serait notamment le cas d’Antonin Barak, actuellement sous contrat avec l’Hellas Verona jusqu’en juin 2024.

Un joueur très important pour Tudor