Mercato - OM : Une nouvelle solution inespérée se présente pour Strootman

Publié le 5 juillet 2022 à 21h00 par Axel Cornic

Après un prêt pas vraiment convaincant à Cagliari, qui a été relégué en Serie B, Kevin Strootman a fait son retour à l’Olympique de Marseille. Si l’on ne connait pas encore les intentions d’Igor Tudor à son sujet, celles de Pablo Longoria ne semblent pas avoir changé puisqu’il chercherait toujours un point de chute pour l’un des plus gros salaires de l’OM. Et une nouvelle option pourrait bien se présenter...

Ce mardi, l’Olympique de Marseille commence un nouveau chapitre de son histoire avec l’officialisation d’Igor Tudor. Comme annoncé en Italie ces derniers jours, le Croate a signé un contrat de deux ans en faveur de l’OM et succède donc à un Jorge Sampaoli qui n’était plus sur la même ligne que ses dirigeants. Le plus dur commence toutefois, puisque Pablo Longoria et Javier Ribalta doivent désormais travailler sur l’équipe de la saison prochaine, qui disputera la Ligue des Champions.

Transferts - OM : La sortie intrigante de Tudor sur le mercato https://t.co/OkOwMKMJ87 pic.twitter.com/JuFiuCN369 — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Un nouveau prêt décevant

Avant de penser à recruter, il faudra vendre et le candidat idéal n’est autre que Kevin Strootman. Prêté à Cagliari l’été dernier, le Néerlandais a réalisé une saison décevante et le club sarde n’a pas souhaité lever l’année supplémentaire en option. Il est donc revenu à l’OM, où son salaire pèse très lourd sur le bilan.

L'Hellas Verona prêt à tenter le coup ?