Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik, Alvaro… Longoria se lâche sur les dossiers brûlants

Publié le 5 juillet 2022 à 13h45 par Baptiste Lefilliatre

Pourtant titulaires indiscutables il y a encore un an, Alvaro Gonzalez et Arkadiusz Milik sont rapidement passés au second plan à l’Olympique de Marseille. Alors que les deux joueurs sont annoncés sur le départ, le président marseillais Pablo Longoria s’est exprimé sur leur situation contractuelle.

Malgré une brillante deuxième place en Ligue 1, qui a permis au club de décrocher une qualification directe pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions, la saison 2021 / 2022 de l’Olympique de Marseille n’a pas été de tout repos. Deux joueurs ont fait les frais du coaching du désormais ex-entraineur Jorge Sampaoli : Alvaro Gonzalez et Arkadiusz Milik.

EXCLU - Mercato - OM : Rebondissement dans le dossier Mandanda ! https://t.co/zgUrBcuarC pic.twitter.com/si5ZMD5cRU — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) July 5, 2022

Deux joueurs au faible temps de jeu

Si l’attaquant international polonais disposait d’un temps de jeu assez réduit, le défenseur central espagnol a carrément été écarté du groupe professionnel en cours de saison, n’entrant plus dans les plans du technicien chilien. Mais les choses pourraient changer pour les deux hommes, puisque l’OM dispose d’un nouvel entraineur, en la personne d’Igor Tudor, qui pourrait peut-être leur offrir une nouvelle chance.

«Les joueurs doivent gagner leur confiance»