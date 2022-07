Foot - OM

OM : 5 moments marquants de l’histoire de Steve Mandanda à l’OM

Publié le 7 juillet 2022 à 7h30 par Thibault Morlain

La belle histoire d’amour entre Steve Mandanda et l’OM prend donc fin en ce mercato estival. Véritable légende du club phocéen et malgré un contrat courant encore jusqu’en 2024, le champion du monde a décidé de s’en aller. Direction Rennes pour poursuivre sa carrière. Un nouveau chapitre pour Mandanda, qui quitte ainsi le club où il va laisser une énorme trace : l’OM. Le10Sport vous propose de revenir sur 5 moments marquants de l’histoire de Steve Mandanda sur la Canebière.

2007 : Steve Mandanda arrive à l’OM

Pour Steve Mandanda et l’OM, tout commence lors du mercato estival 2007. Alors à la recherche d’une doublure pour Cédric Carrasso, le club phocéen se tourne vers celui qui brille dans les buts du Havre. « Peu de gens le savent, mais quand, avec Pape Diouf, nous cherchions un gardien numéro deux derrière Cédric Carrasso, nous étions allés voir Johnny Placide, titulaire au Havre AC. Et la personne qui travaillait pour nous dans cette zone nous a dit que celui qui arrivait derrière était encore plus fort : Steve Mandanda. Nous l'avons vu à l'entraînement et il nous a tapé dans l’oeil », avait notamment expliqué José Anigo. En 2007, Mandanda est ainsi prêté pour un an avec option d’achat, mais rapidement, profitant de la blessure de Carrasso, il s’impose dans les buts de l’OM.

2016 : Un premier départ de l’OM

S’en suivent alors 9 saisons dans les buts de l’OM durant lesquelles Steve Mandanda brille et se fait une place dans le coeur des fans du Vélodrome. Toutefois, à l’été 2016, l’international français a des envies d’ailleurs et souhaite relever un nouveau défi. Direction alors la Premier League. Il signe alors un contrat de 3 ans avec Crystal Palace où il se retrouve notamment en concurrence avec Wayne Hennessey. « Je suis ravi d'avoir recruté Steve. Il apporte sa richesse en terme d'expérience en club et en sélection. Je suis sûr que les fans du club vont adorer le voir en action dans les prochaines années », expliquait alors Steve Parish, président de Crystal Palace, sur ce transfert de Mandanda.

2017 : Mandanda déjà de retour l’OM

Malheureusement pour Steve Mandanda, les choses sont plus compliquées que prévu en Angleterre. En une saison avec Crystal Palace, le gardien ne joue que 10 matchs. Ayant alors gardé l’OM dans un coin de sa tête, Mandanda fait son retour sur la Canebière, un an après avoir fait ses valises. De retour à Marseille, il expliquait alors : « Ça s’est fait assez vite. Je me suis blessé en sélection et je suis rentré à Marseille. J’ai croisé Rudi Garcia, on a discuté 10 minutes, le fait de retourner à la Commanderie ça me manquait. La discussion m’a fait comprendre qu’il y avait une possibilité que je revienne à l’OM. Je voulais revenir car c’était chez moi ».

Octobre 2017 : Mandanda entre dans l’histoire de l’OM

Quelques mois seulement après son retour à l’OM, Steve Mandanda entre plus que jamais dans l’histoire du club phocéen. En effet, il devient en octobre 2017, le joueur ayant disputé le plus de matchs sous le maillot de l’OM, dépassant le précédent record de Roger Scotti, qui comptait 452 rencontres avec le club phocéen. Une barre que Steve Mandanda n’a cessé de faire monter jusqu’à il y a quelques semaines encore. Aujourd’hui, celui qui va rejoindre Rennes a 613 matchs au compteur avec l’OM. Il va désormais falloir attendre très longtemps avant de voir ce record tomber.

Mai 2022 : La dernière au Vélodrome

Le 21 mai dernier, pour la dernière rencontre de Ligue 1 de la saison, Steve Mandanda était titulaire dans les buts de l’OM au Vélodrome. Un match qui restera donc comme le dernier pour l’international français chez lui avec le maillot phocéen. D’ailleurs, au coup de sifflet final, Mandanda était parti saluer tous les supporters présents au Vélodrome pour cette rencontre. Un dernier tour de terrain en guise d’adieux pour Steve Mandanda. Il devrait toutefois très rapidement revenir puisque à la mi-septembre, Rennes se déplace à Marseille en Ligue 1.