OM : Les grands gagnants du départ de Jorge Sampaoli

Publié le 3 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

L’aventure de Jorge Sampaoli à l’OM a donc pris fin ce vendredi. Après un an et demi du côté de la Canebière, l’Argentin a choisi de faire ses valises, mécontent notamment du recrutement estival réalisé par son club. Un départ de Sampaoli qui va forcément changer beaucoup de choses à l’OM. Les cartes vont ainsi être redistribuées et certains pourraient bien en profiter.

On ne s’attendait clairement pas à voir Jorge Sampaoli quitter l’OM cet été. Ces dernières semaines, il était même question d’une prolongation de l’Argentin, alors que Pablo Longoria voulait installer de la stabilité sur la Canebière. Il n’en sera finalement rien. Sampaoli est donc parti et l’OM va accueillir un nouvel entraîneur avec Igor Tudor. Un changement sur le banc de touche qui va en impliquer d’autres au sein de l’effectif. Et forcément, certains joueurs qui n’étaient pas dans les plans de Jorge Sampaoli pourraient revenir au premier plan.

Arkadiusz Milik

S’il y en a un qui peut se réjouir de ce départ de Jorge Sampaoli, c’est Arkadiusz Milik. Durant la saison qui vient de se terminer, la cohabitation a été très compliquée à l’OM entre les deux hommes. En effet, l’Argentin n’a pas hésité à faire des choix très forts avec son attaquant, le laissant à plusieurs reprises sur le banc de touche et lui préférant même Dimitri Payet à la pointe de l’attaque. Il était alors question d’un possible départ de Milik. Jorge Sampaoli était désormais parti, les cartes sont donc redistribuées et finalement, l’ancien de Naples pourrait rester à l’OM et surtout retrouver l’un des premiers rôles et une place de titulaire. Cela sera alors à Igor Tudor de trancher.

Steve Mandanda

A l’instar de Milik, Steve Mandanda pourrait lui aussi voir d’un bon oeil ce départ de Jorge Sampaoli. A l’OM, l’Argentin préférait Pau Lopez au champion du monde, relégué sur le banc de touche comme doublure. Une situation que Mandanda a eu énormément de mal à vivre au point de se poser des questions sur son avenir. Il était alors prévu que le gardien de l’OM s’entretienne avec sa direction très prochainement afin d’avoir des réponses. Mais désormais, avec ce départ de Sampaoli, tout est donc relancé pour Steve Mandanda qui pourrait finalement rester, alors que l’OGC Nice est dans le coup pour l’accueillir comme le10sport.com vous l’a révélé.

Valentin Rongier

Pour Valentin Rongier, les choses vont également changer en l’absence de Jorge Sampaoli. En effet, sous les ordres de l’Argentin à l’OM, le milieu de terrain a évolué… comme arrière gauche. Dans le schéma tactique si particulier de Sampaoli, c’était Rongier qui était le couteau suisse, dépannant ainsi à un poste qui n’était pas le sien. Désormais, cela ne devrait plus être le cas et l’ancien du FC Nantes devrait donc retrouver une place au milieu de terrain.

Les cartes sont redistribuées pour les indésirables

Et ce changement d’entraîneur à l’OM va également faire les affaires de certains indésirables. Pol Lirola n’était clairement pas l’un des premiers choix de Jorge Sampaoli. Pour l’Espagnol, la situation va ainsi changer. Et il pourrait en être de même pour Jordan Amavi. De retour d’un prêt à Nice, le latéral gauche était annoncé à nouveau partant alors que Sampaoli ne comptait pas sur lui. L’Argentin n’étant plus là, Amavi pourrait alors avoir une place à Marseille.