Mercato - OM : McCourt est interpellé pour la vente du club, une opération colossale se confirme

Publié le 8 juillet 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Le sujet de la vente de l'OM est revenu sur la table ce jeudi, suite à la parution d'un article dans les colonnes de L'Equipe. Un homme d'affaires tunisien, proche de Nasser Al-Khelaïfi, essaierait de prendre contact avec Frank McCourt pour discuter d'un rachat par des investisseurs émiriens. Pour Thibaud Vézirian, journaliste impliqué sur ce sujet, le dossier suit son cours.

C'est un dossier dans lequel deux versions se confrontent. Certains journalistes estiment que la vente de l'OM à des investisseurs saoudiens ou émiriens relève du pur fantasme. D'autres comme Thibaud Vézirian confirme depuis maintenant plusieurs mois le départ probable de Frank McCourt. Dans ce dossier, le10Sport.com peut vous affirmer que le propriétaire américain est à l'écoute. Il s'est d'ailleurs rendu à Dubaï il y a quelques mois pour évoquer ce sujet. Ce jeudi, L'Equipe confirme que des investisseurs émiriens seraient susceptibles d'investir à l'OM.

La vente de l'OM évoquée par L'Equipe

Le quotidien dévoile le projet qui se met en place à Marseille. Proche de Nasser Al-Khelaïfi, l'homme d'affaires tunisien, Hicham Bijraoui, voudrait rencontrer Frank McCourt. La raison ? Il aimerait lui présenter le Dr Abdulla Alraisi, très proche de riches investisseurs émiriens. Dans les prochaines semaines, Bijraoui pourrait évoquer ce sujet avec Jeff Ingram et Barry Cohen, deux hommes très proches du propriétaire de l'OM. Quant à Frank McCourt, il n'envisagerait pas de dialoguer.

Mercato - OM : McCourt, Emirats... Nouvel indice de taille sur la vente du club https://t.co/BoplgbpbqJ pic.twitter.com/rMbPGsNjp9 — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Le clan McCourt annonce la couleur

Contacté par L'Equipe , l'entourage de McCourt le décrit comme agacé par la situation. « Ceux qui propagent ces rumeurs ne cherchent qu'à déstabiliser le club » s'exclame un haut dirigeant de l'OM. Et pour cause, le natif de Boston répète, depuis plusieurs mois, son intention de rester à Marseille. « Frank est là pour longtemps » confirme l'un de ses proches. Mais il en faut plus pour faire changer d'avis Thibaud Vézirian.

Vézirian persiste et signe pour la vente du club