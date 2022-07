Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Emirats... Le feuilleton sur la vente du club repart de plus belle

Publié le 7 juillet 2022 à 10h30 par Dan Marciano

Alors que ce dossier avait été relégué au second plan de l'actualité sportive marseillaise, voilà qu'un nouvelle homme débarque pour relancer la vente de l'OM. Homme d'affaires tunisien, Hicham Bijraoui aimerait s'entretenir avec Frank McCourt afin de lui présenter certain investisseurs émiriens. Mais l'Américain ne devrait pas y donner suite. Et pour cause, son envie de rester à Marseille serait intacte.

A l'OM, le mercato bat son plein. La direction actuelle est pleinement concentrée sur son travail de recrutement. Mais si le club marseillais fait les gros titres ce jeudi, c'est, une nouvelle fois, en raison des rumeurs sur une possible vente de l'équipe. Ce dossier a connu de multiples rebondissements au court de ces derniers mois. Comme annoncé par le10Sport.com, Frank McCourt a été sollicité à de nombreuses reprises, que ce soit par Mourad Boudjellal ou par certains investisseurs venus de pays du Golfe. Selon nos informations, l'Américain serait à l'écoute et se serait même rendu aux Emirats arabes unis à la fin de l'année 2021 pour discuter du rachat de l'OM. L'identité de son interlocuteur n'a pu être dévoilée. Mais c'est dans cette région du monde que l'on peut trouver de potentiels acheteurs.

Un homme d'affaire tunisien se manifeste dans ce dossier

Ce jeudi, L'Equipe remet une pièce dans la machine en évoquant ce dossier. Récemment, un homme d'affaires tunisien du nom d'Hicham Bijraoui se serait manifesté. Ancien collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi, il aimerait s'entretenir avec Frank McCourt pour lui présenter Dr Abdulla Alraisi. Ce dernier serait proche d'investisseurs émiriens, susceptibles d'investir à l'OM. Contacté par le quotidien pour obtenir plus d'informations, le clan Bijraoui ne préfère pas s'attarder sur ces négociations, mais continue de diffuser des rumeurs, évoquant un prix de vente fixée à 300M€, mais aussi un intérêt, au printemps dernier, de Turki Al-Sheikh, propriétaire d'Almeria. Après avoir contacté les avocats de l'OM, Bijraoui pourrait se rapprocher de la garde rapprochée de McCourt, notamment de Barry Cohen et de Jeff Ingram. Quant au propriétaire américain, il ne veut plus entendre parler de ce dossier.

Frank McCourt persiste et signe pour son avenir

Agacé depuis maintenant plusieurs mois, Frank McCourt en a remis une couche. Comme le confirme plusieurs de ses proches, il n'a pas l'intention de quitter l'OM. « Frank est là pour longtemps » confie l'un de ses proches. « Ceux qui propagent ces rumeurs ne cherchent qu'à déstabiliser le club » s'agace un haut dirigeant du club marseillais. Le natif de Boston confirmerait sa position auprès des dirigeants du football français. La LFP n'a d'ailleurs pas eu vent d'une quelconque offre pour racheter l'OM. McCourt aimerait s'inscrire dans la durée, souhaitant léguer le club à son fils. L'Américain veut garder la main, prêt à mettre son véto à l'arrivée d'un actionnaire minoritaire, censé pourtant apporter une plus grande puissance financière.

