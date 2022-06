Foot - Mercato - OM

Vente OM : Mourad Boudjellal tacle Ajroudi… et fait son mea culpa à McCourt

Publié le 23 juin 2022 à 11h00 par Thibault Morlain

Du côté de Marseille, le feuilleton de la vente de l’OM durant depuis de très longs mois maintenant. Et tout avait débuté avec Mourad Boudjellal qui portait le projet d’un certain Mohamed Ayachi Ajourdi. Les deux hommes étaient déterminés, mais se sont cassés les dents sur l’intransigeance de Frank McCourt. Pour eux, le rachat de l’OM a avorté et aujourd’hui, Boudjellal a totalement changé de position, se retournant contre son ancien partenaire.

Ces derniers mois, Frank McCourt et ses équipes ont multiplié les démentis concernant une vente de l’OM. A ce sujet, les rumeurs ont été nombreuses et elles continuent encore d’affluer. En effet, Thibaud Vézirian persiste à dire que le club phocéen a d’ores et déjà été vendu et passera tôt ou tard sous pavillon saoudien. Mais concernant cette vente de l’OM, tout avait commencé avec le projet de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Finalement, les deux hommes n’auront pas réussi à convaincre McCourt, bien décidé à continuer à la tête du club phocéen.

« Ajroudi, c’était un brouteur »