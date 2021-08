Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Boudjellal détruit le clan Ajroudi !

Publié le 3 août 2021 à 17h45 par T.M.

Un an après avoir tenté de racheter l’OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal a tenu à régler certains comptes.

Aujourd’hui, cela semble très clair, Frank McCourt ne veut pas vendre l’OM. Une position très ferme que l’Américain a répété aux Saoudiens, mais aussi à Mourad Boudjellal et à Mohamed Ayachi Ajroudi. En effet, l’été dernier, les deux hommes avaient tenté de faire plier McCourt en vain. Pourtant, l’envie de reprendre le club phocéen était réel. Une tentative qui a toutefois été minée par une communication quelque approximative. De quoi faire halluciner Boudjellal.

« C’était hallucinant »