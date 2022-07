Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce de l'OM sur l'avenir de Steve Mandanda

Publié le 8 juillet 2022 à 8h15 par Hugo Ferreira

Suite à l’arrivée de Pau Lopez à l’Olympique de Marseille, le temps de jeu de Steve Mandanda a diminué. Alors que le Français approche de la fin de sa carrière, celui-ci ne voulait pas se contenter d’être sur le banc, et a décidé de rejoindre le Stade Rennais afin de retrouver une place de numéro 1. Un choix qui ne poserait aucun problème quant à une possible reconversion à l’OM.

Alors qu’il était un titulaire indiscutable à l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda a perdu son statut lors de cette dernière saison. En effet, les Phocéens ont enregistré l’arrivée de Pau Lopez, et l’Espagnol s’est immédiatement emparé de la place de numéro 1, au détriment de l’international français. Ce dernier a tout de même été aligné durant l’intégralité de l’Europa Conférence League, et a eu sa chance lors des dernières rencontres de Ligue 1. Cependant, cela n’aura pas suffi, et Mandanda s’est lancé dans une nouvelle aventure.

Mercato - OM : Pour cet ancien protégé de Tudor, le transfert est à 20M€ https://t.co/5YmSagyzJA pic.twitter.com/Qa5UXmGi95 — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Mandanda a quitté l’OM

Depuis 2007, Steve Mandanda n’avait connu que l’Olympique de Marseille à l’exception d’une pige d’un an à Crystal Palace. Le portier de 37 ans va désormais vivre une nouvelle aventure, en Ligue 1, puisqu’il a décidé de rejoindre le Stade Rennais, qui n'est pas convaincu par les performances d’Alfred Gomis. Cependant, ce départ de l’international français ne poserait aucun problème du côté des Phocéens .

Mandanda pourra tout de même intégrer l’organigramme marseillais