Mercato - PSG : Les 5 attaquants les plus chers de l'histoire du PSG

Publié le 8 juillet 2022 à 7h30 par Arthur Montagne

L'une des priorités du mercato du PSG sera de se renforcer dans le secteur offensif. Dans cette optique, de nombreux noms circulent à l'image de ceux menant à Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca ou encore Hugo Ekitike. Cela devrait engendrer des dépenses importantes pour le PSG qui a été habitué dans son histoire récente à lâcher de grosses sommes sur des attaquants. Le 10 Sport vous propose donc de découvrir les 5 attaquants les plus chers de l'histoire du PSG.

5) Mauro Icardi - 2020 - 50M€

Bien décidé à anticiper la succession d'Edinson Cavani dont le contrat arrive à échéance en juin 2020, le PSG obtient le prêt de Mauro Icardi dans les dernières heures du mercato estival 2019. Un prêt qui s'accompagne d'une option d'achat avoisinant les 70M€. Et après des premiers mois très réussis à Paris, l'Argentin va définitivement s'engager avec le PSG qui réussira à négocier un rabais sur le montant de son transfert finalement estimé à 50M€, hors bonus. Un transfert qui ressemble à un très joli coup, surtout en pleine crise Covid. Mais Mauro Icardi ne retrouvera jamais son meilleur niveau au point que le PSG cherche désormais à s'en débarrasser par tous les moyens.

4) Angel Di Maria - 2015 - 63M€

En 2015, le PSG saute sur une opportunité de marché. Membre indispensable de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Angel Di Maria signe à Manchester United en 2014. Mais il vit une saison catastrophique à tous points de vue en Premier League et cherche une porte de sortie. Le PSG n'hésite donc pas à miser le Fideo qui débarque pour 63M€. Et l'international argentin va s'imposer comme une légende du club parisien dont il est le meilleur passeur. En 2022, Angel Di Maria quitte finalement le PSG à l'issue de son contrat après sept magnifiques saisons.

3) Edinson Cavani - 2013 - 64,5M€

Deux ans après son arrivée au PSG, QSI continue ses investissements et souhaite frapper fort. En 2013, les Parisiens décident donc de recruter le meilleur buteur de Serie A. Edinson Cavani débarque ainsi pour 64,5M€, ce qui en fait à l'époque le joueur le plus cher de l'histoire du PSG. Et le Matador va rester dans le cœur des fans parisiens grâce à sa débauche d'énergie sur le terrain mais également par ses buts. Avec 200 réalisations, Cavani est d'ailleurs toujours le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mais probablement plus pour longtemps.

2) Kylian Mbappé - 2018 - 180M€

Et pour cause, Kylian Mbappé a prolongé pour trois saisons avec le PSG et devrait prochainement battre le record d'Edinson Cavani. En ce qui concerne le montant de son transfert, l'attaquant français est en revanche déjà loin devant. Et pour cause, en 2017, le PSG obtient le prêt de l'ancien Monégasque avec une option d'achat avoisinant les 145M€ et un bonus de 35M€ activé en cas de prolongation ou de vente. Un bonus qui a donc été payé à l'AS Monaco après la prolongation de Kylian Mbappé. Le PSG aura donc déboursé 180M€ au total.

1) Neymar - 2017 - 222M€

Mais le leader incontesté de ce classement est évidemment Neymar qui a débarqué en provenance du FC Barcelone pour 222M€, une somme correspondant à sa clause libératoire. Le transfert du Brésilien reste d'ailleurs le plus cher de l'histoire et il ne sera probablement pas battu tout de suite.