Mercato - PSG : Ce gros aveu sur le transfert de Lionel Messi

Publié le 8 juillet 2022 à 16h15 par Thomas Berthelot

Arrivé au FC Barcelone lors du mercato de 2014, Luis Suarez aura connu beaucoup de succès au FC Barcelone aux côtés de Lionel Messi. L’avant-centre uruguayen regrette encore sa séparation avec son ami. Et il comprend encore moins le départ de l'Argentin pour le PSG il y a un an.

Devenu l’une des références mondiales au poste d’avant-centre, Luis Suarez a pendant plusieurs saisons brillé du côté du FC Barcelone. Son aventure au sein de l’un des meilleurs trios de l’histoire du football, la MSN, composée de Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez a marqué les esprits.

La MSN a marqué l'histoire du Barça

Son entente avec Lionel Messi était telle, que les deux joueurs étaient capables de se trouver les yeux fermés sur le terrain. En dehors, leur duo s’est transformé en une réelle amitié. Il n'est pas rare de voir leurs familles s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux. Notamment pendant leurs vacances. Lors d’une interview pour ESPN , Luis Suarez est revenu sur son départ du club barcelonais en 2020, et sa séparation avec Lionel Messi : « Tous les chiffres de Leo au Barça étaient là et les miens aussi, je n'ai pas marqué moins de 20-25 buts et le fait qu'ils nous aient séparés sans aucun argument m'a fait mal à l'époque. »

