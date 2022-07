Foot - Mercato

Mercato : Comme Mandanda, ces légendes ont quitté leur club de coeur

Publié le 8 juillet 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

C’est désormais officiel : Steve Mandanda a définitivement quitté l’OM, son club de coeur, afin de se lancer un nouveau challenge ailleurs. Après 14 ans passés à Marseille, Mandanda a donc intégré la liste des légendes du football moderne qui ont juré fidélité à un seul club pendant la plus grande partie de leur carrière avant de plier bagage pour un ultime challenge ailleurs.

Steve Mandanda

Ce mercredi 6 juillet, Steve Mandanda a une nouvelle fois fait ses adieux aux supporters de l’OM, comme en 2016 pour son départ d’un an à Crystal Palace avant son retour en 2017. Cependant, il semblerait bien que cette fois, le départ de Mandanda soit définitif. Âgé de 37 ans, le champion du monde tricolore a signé un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec le Stade Rennais. Et bien qu’il ait fait part, lors d’une interview pour les médias du club breton, de sa volonté de poursuivre au haut niveau pendant un bon moment, on ne devrait plus voir Mandanda arborer la tunique de l’OM à nouveau. Ayant passé 14 ans à l’Olympique de Marseille en disputant 613 matchs en faveur du club phocéen, ‘Il Fenomeno’ s’en est allé avec le statut de véritable légende en affirmant sur son compte Instagram mercredi soir qu’il écrivait son message d’adieu pour ses anciens supporters avec « le coeur lourd ».

Lionel Messi

Il y a un an de cela, une légende d’un des plus grands clubs du monde quittait lui aussi, à contrecoeur, son équipe de toujours. Arrivé en 2000 à l’âge de 13 ans en provenance de son argentine natale, Lionel Messi avait passé 21 ans au sein du FC Barcelone, de la catégorie des jeunes à l’équipe première, jusqu’à en devenir le capitaine après les départs successifs à trois années d’intervalle de Xavi Hernandez et d’Andrés Iniesta. Bien qu’il ait fait part de ses velléités de départ à l’été 2020, n’étant plus en adéquation avec la ligne directrice de l’ancienne direction présidée par Josep Maria Bartomeu, la donne avait totalement changée en 2021 avec le retour de Joan Laporta à la présidence et Messi souhaitait prolonger son contrat. Faute de moyens financiers nécessaires de la part du FC Barcelone, l’Argentin n’a eu d’autre choix que de quitter les siens et de signer en faveur du FC Barcelone.

Steven Gerrard

« Stevie G » est à l’instar de Lionel Messi, une véritable légende du football anglais et surtout de son club à Anfield Road. En effet, l’ex-international anglais a fait ses classes au sein de l’académie de Liverpool et a passé pas moins de 17 saisons avec l’équipe première jusqu’à vouloir vivre le rêve américain. En 2015, l’emblématique capitaine des Reds s’est envolé pour Los Angeles en rejoignant le Galaxy comme son illustre aîné David Beckham l’avait fait avant lui en 2007.

Xavi Hernandez

Pourquoi le FC Barcelone a remporté la Ligue des champions en 2006, 2009, 2011 et 2015 ? Lionel Messi, Carles Puyol, Pep Guardiola ou encore Dani Alves ont partiellement tous joués un rôle important dans ce sacre. Néanmoins, un membre indéboulonnable du onze de départ du FC Barcelone a été primordial à ces succès. Véritable plaque tournante de l’effectif du Barça , lui qui en est le coach depuis novembre 2021, Xavi Hernandez a formé avec Andrés Iniesta et plus tard Sergio Busquets un milieu de terrain de très haute qualité. D’ailleurs, Xavi est souvent reconnu comme étant l’un des milieux de terrain le plus complet de sa génération. Comme Gerrard, de 1998 à 2015, Xavi a porté haut et fier les couleurs blaugrana de son club de coeur et de la ville où il a vu le jour avant de quitter Barcelone pour Al-Sadd.

Andrés Iniesta