Mercato : Mandanda lâche ses vérités sur son départ de l'OM et son arrivée à Rennes

Steve Mandanda n’est plus un joueur de l’OM et va… évoluer dans un autre club de Ligue 1. Ce mercredi, le Français a signé un contrat de deux ans au Stade Rennais pour des raisons sportives qui sont en adéquation avec ses propres ambitions. Pour les médias du club breton, Mandanda a révélé qu’il était temps pour lui de tourner la page OM tout en évoquant une éventuelle retraite, lui qui a soufflé sa 36ème bougie en mars dernier.

« Merci, merci pour tout. Maintenant on va faire de belles choses (rires) ». Voici le message clair que Steve Mandanda, filmé par les caméras du service marketing du Stade Rennais, a fait passer en serrant la main à Florian Maurice (directeur sportif du club breton). En effet, ce mercredi 6 juillet restera dans les annales pour certains supporters de l’OM puisque Steve Mandanda, alias ‘Il Fenomeno’ a une nouvelle fois quitté l’Olympique de Marseille après son premier départ d’une saison en 2016 pour Crystal Palace. Cette fois-ci, l’histoire entre le champion du monde tricolore et l’OM semble cependant bel et bien terminée. Alors que son contrat courrait jusqu’en juin 2024 au club phocéen, Mandanda n’appréciait pas son statut de doublure de Pau Lopez et voulait aller voir ailleurs si aucun changement n’était effectué. En conférence de presse en ce début de semaine pour la présentation du nouveau coach Igor Tudor, le président Pablo Longoria affirmait qu’une concurrence à deux gardiens serait toujours d’actualité pour la saison à venir. De quoi pousser Steve Mandanda à prendre en considération l’offre du Stade Rennais qu’il avait un temps écarté comme le10sport.com vous l’a révélé le 5 juillet.



Sur son compte Instagram , Steve Mandanda a rédigé, à coeur ouvert, un message d'adieu à la communauté phocéenne et aux supporters de l'OM. « C’est le cœur lourd et chargé d’émotions que je m’adresse à vous ce soir pour vous dire au revoir. Après 15 merveilleuses années passées à vivre pleinement ma passion à vos côtés, l’heure est venue pour moi de partir. Une page se tourne aujourd’hui, mais chaque moment resteront à jamais gravés dans mon cœur et dans ma mémoire. Je pars fier. Fier d’avoir porté le maillot de l’Olympique de Marseille pendant 15 années » . Après avoir fait part de sa fierté d'avoir porté le maillot de l'OM, Mandanda a retracé toutes les étapes de sa vie qui est totalement liée au club et o la ville de Marseille. « L’OM c’est ma maison, ma famille, mon club de coeur, le club qui m’a permis de devenir l’homme que je suis aujourd’hui. Supporters, votre passion sans limite m’a toujours fait vibrer. Votre amour inconditionnel pour l’OM et le football, n’ont fait que créer des ambiances uniques et inoubliables. Supporters, salariés du club, à tous ceux que je n’ai pas eu le temps de saluer avant de partir, je veux simplement vous dire merci. Merci de m’avoir accompagné dans les bons moments et les instants plus difficiles. Olympiens, cette histoire c’est la nôtre et elle ne se terminera jamais ».

« Le club a enfin de continuer de grandir et j’avais aussi envie de faire ce petit bout de chemin avec le club »

Ce mercredi, l’OM a officialisé le départ de Steve Mandanda qui a été libéré de son contrat en raison de services rendus au cours de ses 14 saisons à l’Olympique de Marseille. Et une heure plus tard, le Stade Rennais a, à son tour, annoncé l’arrivée de Mandanda pour les deux prochaines saisons. Mais pourquoi le club breton ? Le principal intéressé s’est confié aux médias de son nouveau club pour expliquer les raisons de son choix, à commencer par sa signature. « Je vais très bien. Je suis content d’être là, ça a été une journée un peu longue avec tous les tests et il y a enfin eu cette signature qui me fait énormément plaisir. C’est clair que pour moi, c’est une première de changer de club en Ligue 1, mais après avoir beaucoup échangé avec le coach, avec le directeur sportif Flo Maurice, j’ai été très emballé par le projet parce que le club est ambitieux. Le club a enfin de continuer de grandir et j’avais aussi envie de faire ce petit bout de chemin avec le club ».

Quitter l’OM, «c’était le moment» pour Mandanda

En Ligue 1, Steve Mandanda n’avait connu que l’OM depuis le début de sa carrière puisque Le Havre ne figurait pas au sein de l’élite à l’époque de son passage. Mais pour diverses raisons, ce fut le moment de plier bagage et de se lancer un nouveau challenge dans l’hexagone pour lui. « Une source de motivation pour moi après l’OM ? Oui, c’est une envie de ma part de continuer à jouer, de prendre du plaisir et puis de gagner tout simplement. Et aujourd’hui, par rapport à ce que le club a envie de faire, ça correspondait exactement à mes envies, à mes besoins, et c’était le moment pour moi ».

La retraite ? Mandanda raccrochera les gants, le jour où il n’aura plus «ce plaisir»

Du haut de ses 37 ans, Steve Mandanda ne pense pas spécialement à un départ à la retraite et compte bien aller au bit de son contrat, si ce n’est plus. Néanmoins, un fait pourrait tout changer. « Le foot, le moteur essentiel ? Exactement, c’est prendre du plaisir, être ambitieux, parce que pour moi le plaisir pour moi réside dans les victoires, dans les titres, et c’est ce que j’ai envie de faire sur les années que je vais passer ici. Le jour où j’aurai plus ce plaisir, c’est clair qu’il faudra arrêter, mais je vous garantis qu’on est loin de là parce que c’est un réel plaisir d’être sur le terrain, de jouer des matchs de haut niveau et puis on a cette chance nous de pouvoir vivre de notre passion. Cette passion là, je l’ai depuis tout petit et je l’ai encore. Tant que ça brillera en moi, je continuerai à jouer ».

Pourquoi le Stade Rennais ? L’Europe et le football de Génésio