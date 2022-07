Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos snobé par Edouard Michut ?

Publié le 6 juillet 2022 à 22h10 par Thomas Bourseau

Ayant témoigné du départ de Xavi Simons libre de tout contrat au PSV Eindhoven, Luis Campos aimerait éviter qu’une telle éventualité se produise avec d’autres jeunes talents du PSG et aurait programmé des entrevues avec eux. Cependant, Edouard Michut aurait boycotté son entretien.

La semaine dernière, alors qu’il était question d’une éventuelle prolongation de contrat longue durée au PSG qui aurait dans la foulée débouchée sur un prêt au PSV Eindhoven, Xavi Simons s’est bien engagé sur la durée avec un club, mais pas avec le PSG. En effet, Simons a quitté le Paris Saint-Germain par son statut d’agent libre et a signé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027 au PSV Eindhoven.

Souhaitant éviter un nouveau cas Simons, Campos veut rencontrer les pépites dont Michut

De quoi permettre à la section sportive du PSG, à présent représentée par le conseiller football du club Luis Campos, de souhaiter remédier à ce problème à l’avenir. Ainsi, de multiplies réunions avec les jeunes talents du PSG seraient programmées pendant toute cette semaine de reprise d’entraînement au Camp des Loges et Edouard Michut, qui a pu se montrer occasionnellement avec l’équipe première du PSG la saison dernière, fait partie des dossiers chauds du club bien que son contrat court jusqu’en juin 2025.

Édouard Michut ne s’est pas présenté au RDV prévu avec Luis Campos aujourd’hui, au camp des Loges, comme annoncé plus tôt par RMC et confirmé @le_Parisien_PSG — Benjamin Quarez (@B_Quarez) July 6, 2022

Michut n’est pas venu à l’entretien avec Campos