Mercato - PSG : Après Xavi Simons, ça bouge pour les pépites du PSG

Publié le 4 juillet 2022 à 20h30 par Hugo Ferreira

Après une saison durant laquelle les jeunes joueurs n’auront pas vraiment eu leur chance, le Paris Saint-Germain a perdu Xavi Simons. Une situation que le club de la capitale ne veut plus connaitre. Ainsi Ayman Kari a été prolongé et Colin Dagba devrait suivre. Toutefois, l’avenir de 3 Titis est encore incertain, et des réunions auront lieu prochainement.

Après 3 saisons passées au Paris Saint-Germain, Xavi Simons a finalement quitté le club. En effet, le Néerlandais de 19 ans n’obtenait pas suffisamment de temps de jeu dans la capitale, lui qui n’avait disputé que 11 matchs depuis son arrivée. Libre de tout contrat, le milieu de terrain n’a donc pas prolongé son aventure, et s’est finalement engagé en faveur du PSV Eindhoven. Face à cette situation, le PSG souhaite faire beaucoup plus attention avec ses autres cracks, notamment Ayman Kari, qui vient d'être prolongé.

Kari est Parisien jusqu’en 2024

Le Paris Saint-Germain a en effet déjà scellé l’avenir de l’un de ses cracks. Ayman Kari, courtisé par plusieurs grands clubs européens, a prolongé son aventure avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024. Le PSG conserve donc son Titi d’Or 2021, et et devrait également renouveler le bail d’un autre joueur issu des équipes de jeunes : Colin Dagba.

Dagba, prolongé puis prêté

Depuis l’exercice 2018/2019, Colin Dagba a eu sa chance avec l’équipe professionnelle, lui qui a disputé 77 matchs, pour un but et 6 passes décisives. Toutefois, avec la concurrence d’Achraf Hakimi et Thilo Kehrer, le natif de Béthune a vu son temps de jeu chuter en flèche, et ne devrait pas beaucoup plus apparaitre la saison prochaine. Ainsi, la direction parisienne a décidé de le prêter afin de lui faire gagner de l’expérience. Selon les informations de L’Equipe , le joueur de 23 ans va être envoyé à Strasbourg. Toutefois, le PSG veut toujours avoir l’emprise sur Dagba, et va le prolonger jusqu’en 2025 avant de finaliser cette opération. Pour d’autres Titis , l’horizon n’est cependant pas aussi clair.

Certaines situations sont floues