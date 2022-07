Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réunion programmée pour ce crack du PSG

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Edouard Michut pourrait étudier les options qui se présenteront à lui lors de ce mercato estival. A 19 ans, celui-ci pourrait être tenté à l’idée de se relancer loin de la capitale. Son avenir pourrait être prochainement fixé, puisqu’il aura une réunion avec ses dirigeants ce mercredi.

La gestion des jeunes joueurs du Paris Saint-Germain pourrait être différente la saison prochaine. En effet, depuis l’arrivée de QSI, seuls Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe et Alphonse Areola ont réussi à s’imposer durablement dans le onze de départ, et beaucoup de cracks sont partis ces dernières années. Alors que Xavi Simons s’est engagé librement en faveur du PSV Eindhoven, le club de la capitale compte faire beaucoup plus attention avec les autres pépites, notamment Edouard Michut. S’il est sous contrat jusqu’en 2025, le milieu de terrain n’est apparu qu’à 7 reprises donc une seule titularisation, et pourrait se poser des questions sur son avenir. Celui-ci n’était d’ailleurs pas présent au Camp des Loges ce lundi.

Michut n’a pas encore repris l’entrainement

Alors que le Paris Saint-Germain faisait son retour à l’entrainement ce lundi, Edouard Michut était absent, selon les informations de Loïc Tanzi. D’après le journaliste, le joueur de 19 ans fait partie d’un petit groupe de joueurs qui ne fera son retour au Camp des Loges que ce mercredi.

Le PSG aura une réunion avec Michut

Cependant, toujours selon Loïc Tanzi, Edouard Michut ne reprendra pas l’entrainement ce mercredi. En effet, le Français reviendra au Camp des Loges afin d’avoir un entretien avec la direction du Paris Saint-Germain. Son retour sur le terrain se serait d'ailleurs pas prévu pour tout de suite.