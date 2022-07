Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos scelle l'avenir d'une pépite du PSG

Publié le 4 juillet 2022 à 14h45 par Hugo Ferreira

S’il était dans le viseur de plusieurs clubs européens, Ayman Kari ne fera finalement pas ses valises lors du mercato estival. En effet, le joueur de 17 ans a décidé de poursuivre son aventure avec son club formateur, et a signé un nouveau contrat, le liant au PSG jusqu’en juin 2024.

Après avoir perdu Xavi Simons, parti librement au PSV Eindhoven, le Paris Saint-Germain devrait se montrer beaucoup plus prudent avec ses jeunes joueurs. Aucun n’a réellement pu faire son trou dans l’effectif cette saison, et plusieurs d’entre eux pourraient décider de faire leurs valises. De plus, certains possèdent de nombreux prétendants de qualité, à commencer par le milieu de terrain Ayman Kari.

L’Europe convoitait Ayman Kari

L’avenir d’Ayman Kari au Paris Saint-Germain semblait incertain. En effet, le joueur de 17 ans aurait pu se laisser séduire par une aventure loin de la capitale, lui qui était courtisé par plusieurs grands clubs européens comme le Bayern Munich, comme l’annonçait RMC Sport . Toutefois, celui-ci restera bien au PSG.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation d’Ayman Kari. ✍️Le milieu de terrain est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 4, 2022

Ayman Kari a prolongé

C’est désormais officiel, Ayman Kari est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024. S’il n’a encore jamais fait ses premiers pas dans un match avec l’équipe professionnelle, le jeune milieu de terrain de 17 ans possède des qualités indéniables, qui lui ont notamment permis d’être élu Titi d’Or 2021, un trophée qui récompense le meilleur joueur évoluant dans le centre de formation, et donc de succéder à Arnaud Kalimuendo.