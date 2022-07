Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Ces terribles révélations sur le transfert de Dembélé

Publié le 9 juillet 2022 à 22h45 par Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis la fin de son engagement avec le FC Barcelone le 30 juin, Ousmane Dembélé aurait pu signer au PSG. Toutefois, l'attaquant français serait sur le point de parapher un nouveau bail de deux saisons avec le Barça. Et à en croire la presse espagnole, Ousmane Dembélé aurait pris cette décision à contre-coeur.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Ousmane Dembélé est aujourd'hui un joueur libre. En effet, l'attaquant français n'a pas trouvé d'accord avec le Barça ou avec un autre club avant la fin de son engagement en Catalogne. Conscient de la situation d'Ousmane Dembélé, le PSG serait en embuscade, mais le club emmené par Xavi aurait d'ores et déjà bouclé son transfert.





Ousmane Dembélé revient au Barça à contre-coeur

Selon les informations de RMC Sport, confirmées par Sport.es , Ousmane Dembélé serait en passe de signer un nouveau contrat de deux ans avec le FC Barcelone. Et pourtant, le joueur et son agent avaient d'autres projets d'avenir initialement.

Le Barça ne serait pas le premier choix du clan Ousmane Dembélé