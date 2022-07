Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Le feuilleton Dembélé est terminé

Publié le 9 juillet 2022 à 21h30 par Dan Marciano

Comme l'a annoncé RMC Sport ce vendredi soir, Ousmane Dembélé va finalement rester au FC Barcelone. L'international français aurait finalement donné son accord après des mois de négociations. La signature pourrait être officialisée dans les prochains jours, étant donné qu'il ne reste plus que quelques détails à régler dans ce dossier.

Ousmane Dembélé a fait énormément parler de lui ces derniers mois en raison de sa situation contractuelle. En fin de contrat avec le FC Barcelone, le joueur a donné du fil à retordre à ses dirigeants. Depuis la fin de l'année 2021, la direction enchaîne les entretiens avec son agent, Moussa Sissoko. Mais ce dernier est dur en affaire, réclamant un salaire à la hauteur de son talent. L'offre du FC Barcelone étant éloignée des attentes du clan Dembélé, un transfert a été envisagé. Conscient de la situation délicate de Dembélé, le PSG aurait décidé de tenter le coup, en janvier dernier puis à la fin du dernier exercice. Un dossier mis de côté après l'arrivée de Luis Campos dans la capitale. Alors que les prétendants se comptaient sur les doigts d'une main, Moussa Sissoko a repris les discussions avec le FC Barcelone, sur demande d'Ousmane Dembélé.

Dembélé va rester au Barça

Epanoui en Catalogne, l'ailier français n'a jamais caché son envie de poursuivre sa carrière en Liga. Conscient des envies de son client, Moussa Sissoko aurait finalement donné son feu vert. Selon les informations de RMC Sport, confirmées par Sport ce samedi, Dembélé va finalement prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Sauf « cataclysme » , il devrait s'engager pour deux ans. Mais pour prolonger son bail, le champion du monde 2018 a accepté de consentir d'importants efforts financiers.

#ExclusivaSPORT🔴💥 ¡Refichado! Dembélé se queda🤝 El club retoma los contactos con el agente del francés para liquidar los flecos pendienteshttps://t.co/uogQ1WbWRK — Diario SPORT (@sport) July 9, 2022

Les deux parties ont fait des concessions

Comme annoncé par Sport, Ousmane Dembélé a accepté de baisser son salaire pour signer au FC Barcelone. A en croire Mundo Deportivo, il aurait baissé de 40% sa rémunération actuelle. De son côté, la formation blaugrana aurait accepté la demande du joueur, à savoir de signer un contrat de courte durée.

Le rôle important de Xavi et Cruyff