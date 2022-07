Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Une grosse surprise réservée par le clan Ousmane Dembélé ?

Publié le 8 juillet 2022 à 19h30 par Hugo Chirossel mis à jour le 8 juillet 2022 à 19h35

Libre depuis maintenant plus d’une semaine, Ousmane Dembélé n’a toujours pas choisi le club dans lequel il évoluera la saison prochaine. L’international français pourrait rester au FC Barcelone, mais son nom circule encore chez certains prétendants, à l'instar de Chelsea. Mais ce vendredi, un nouveau nom a fait irruption, alors que son agent, Moussa Sissoko, a été aperçu en train de sortir des bureaux de l’Inter Milan...

C’est une des questions de ce début de mercato estival : où jouera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? Depuis le 30 juin dernier et la fin de son contrat avec le FC Barcelone, l’international français est libre de s’engager avec le club de son choix. Une semaine plus tard et alors que la plupart des clubs ont d’ores et déjà repris l’entraînement, Dembélé reste sans équipe.

Chelsea toujours à l'affût, le PSG aurait tourné la page

Le Barça veut le conserver, l’ailier de 25 ans bénéficie d’ailleurs d’une proposition provenant des Blaugrana . S’il n’a pas encore donné son accord, la direction barcelonaise ne perd pas espoir et la possible arrivée de Raphinha ne serait pas liée au futur d’Ousmane Dembélé. Le Français est également cité parmi les pistes de Chelsea, tandis que le PSG aurait décidé de regarder ailleurs pour se renforcer en attaque.

L’agent de Dembélé aperçu à Milan

Les moindres faits et gestes de Moussa Sissoko, agent d’Ousmane Dembélé, font forcément beaucoup parler. Il a d’ailleurs été aperçu ce vendredi à Milan, alors qu’il sortait des bureaux de l’Inter. Comme l'explique Sport , cette visite n'est pas anodine dans le contexte actuel, alors que l'attaquant français est dans le flou pour son avenir, mais selon Foot Mercato, la venue de Moussa Sissoko en Italie ne serait pas liée à Ousmane Dembélé. D’après les informations de FM , la rencontre aurait été l’occasion d’évoquer la situation de Dan-Axel Zagadou. Ancien défenseur du Borussia Dortmund, il est, lui aussi, libre de tout contrat. Âgé de 23 ans, il bénéficie également d’un intérêt d’Hoffenheim et de l’OGC Nice.

« S'il n'accepte pas notre proposition, il ne pourra pas rester »