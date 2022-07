Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert d'Ousmane Dembélé prend forme

Publié le 8 juillet 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone pourrait définitivement tourner la page Ousmane Dembélé. Alors que Raphinha serait proche d'une arrivée en Catalogne, le club blaugrana pourrait prendre la décision de se séparer de l'international français, libre de tout contrat depuis le début du mois de juillet. En cas de départ, le champion du monde pourrait bien s'envoler vers Chelsea.

Ousmane Dembélé n'est plus sous contrat avec le FC Barcelone. Depuis le 1er juillet, l'international français n'est plus lié au club catalan et est libre de rejoindre l'équipe de son choix. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Depuis plusieurs mois, Joan Laporta discute avec l'entourage de Dembélé d'une prolongation, sans succès. L'agent du joueur refusant toujours la proposition du président catalan. « Il n’y a pas de date pour Dembélé, le joueur a répondu. S’il n’accepte pas notre proposition, il ne pourra pas rester. S’il ne l’accepte pas, il n’y a rien à faire » a prévenu le président du FC Barcelone, face à un dilemme.

Entre Raphinha et Dembélé, le Barça va devoir trancher

Selon les informations de Sport, Raphinha serait proche de rejoindre le FC Barcelone. Agé de 25 ans, le joueur de Leeds privilégierait un départ en Liga, malgré un intérêt prononcé de Chelsea. Il pourrait alors représenter un danger réel pour Ousmane Dembélé, notamment si ce dernier décide de signer un nouveau contrat. Mais comme annoncé par AS et Mundo Deportivo ce vendredi, il sera difficile de faire cohabiter les deux joueurs. Autrement dit, le club ca devoir trancher et n'en garder qu'un dans le groupe de Xavi.

Mercato - PSG : Luis Campos a encore une chance avec Dembélé https://t.co/coA0utqccu pic.twitter.com/m8shfsOyHV — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 8, 2022

Le Barça n'est plus opposé au départ de Dembélé

Et selon As , le FC Barcelone serait sur le point de trancher en faveur de Raphinha. Les dirigeants blaugrana ne s'opposeraient pas au départ d'Ousmane Dembélé et d'offrir sa chance au joueur brésilien la saison prochaine. Malgré la confiance de Xavi, l'ancien ailier du Borussia Dortmund ne cesse de s'éloigner du Barça en raison notamment de son mutisme, qui commence à agacer en interne. Une décision définitive est attendue dans les prochains jours.

Le PSG annoncé hors course, Chelsea seule option ?