Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Rabiot a pris les choses en main pour un transfert à Paris

Publié le 9 juillet 2022 à 22h30 par Amadou Diawara

Alors qu'elle voudrait s'attacher les services de Leandro Paredes, la Juventus pourrait utiliser Adrien Rabiot pour obtenir gain de cause. En effet, les Bianconeri penseraient à négocier un échange XXL entre les deux joueurs avec le PSG. D'ailleurs, Véronique Rabiot - mère et agente du Français - serait déjà en action, puisqu'elle tenterait d'apaiser les tensions avec la direction parisienne.

Arrivé au PSG il y a peu, Luis Campos aurait une importante tâche à remplir cet été : dégraisser l'effectif de Christophe Galtier. Dans cette optique, le nouveau conseiller football parisien aurait identifié les joueurs indésirables du club qu'il tentera de transférer lors de ce mercato estival. Et alors que seuls Kylian Mbappé, Marquinhos, Marco Verratti et Achraf Hakimi seraient actuellement intouchables au PSG - comme révélé par Le Parisien - tous les autres joueurs, dont Leandro Paredes, sont susceptibles de quitter Paris cet été.

Transferts - PSG : Un mercato de folie prend forme à Paris, onze départs programmés par Campos et Henrique https://t.co/UrLmyGOmcw pic.twitter.com/qOK2cjE4WH — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Un échange XXL entre Adrien Rabiot et Leandro Paredes ?

Alors que Leandro Paredes serait poussé vers la sortie par le PSG, la Juventus serait en embuscade et aimerait boucler son transfert lors de ce mercato estival. Toutefois, le club turinois serait contraint de se débarrasser d'Adrien Rabiot ou d'Arthur Melo pour pouvoir se jeter sur le milieu de terrain du PSG. Ce qui aurait donné une idée à la Juve de Massimiliano Allegri.

Véronique Rabiot tente de calmer les tensions avec le PSG

D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , la Juventus aimerait boucler un échange XXL entre Leandro Paredes et Adrien Rabiot lors de ce mercato estival. Et alors qu'on ne saurait pas encore si le PSG est prêt à rapatrier son ancien milieu de terrain, Véronique Rabiot - mère et agente du Français - serait déjà au travail pour tenter de convaincre la direction parisienne d'enterrer la hache de guerre.

Moise Kean, le plan B après Adrien Rabiot pour Leandro Paredes