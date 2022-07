Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi le Qatar a échoué pour le transfert de Pogba

Publié le 12 juillet 2022 à 17h10 par Dan Marciano

Le retour de Paul Pogba à la Juventus a été officialisé ce lundi. Le milieu de terrain s'est engagé avec le club italien jusqu'en 2026. Mais la formation transalpine n'était pas la seule à suivre le joueur. En début de mercato, le PSG avait étudié cette piste avant de l'abandonner après l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif.

Paul Pogba débarque en terrain connu. Passé par Turin entre 2012 et 2016, le milieu de terrain a fait son retour au sein de la Juventus. Le transfert a été officialisé ce mardi. Le Champion du monde 2018 s'est engagé avec le club italien jusqu'en 2026. Pourtant en début de mercato, Pogba était annoncé avec insistance du côté du PSG.

Mercato : De retour à la Juventus, Paul Pogba sort du silence https://t.co/XdoPWhWlHi pic.twitter.com/pRMB7KEwAh — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 11, 2022

Le PSG était une option pour Pogba, mais...

Journaliste de RMC Sport et ESPN, Julien Laurens a confirmé que Leonardo avait étudié la piste Pogba lorsqu'il occupait le rôle de directeur sportif. « Il aurait pu rester à Manchester United si les choses avaient tourné un peu différemment. Lorsque Paul Pogba a décidé de partir, il n'y avait vraiment que quelques options sur la table.La Juventus en était une, le PSG en était une autre et il y avait certainement la possibilité que cela se produise lorsque Leonardo était directeur sportif. Maintenant que Leonardo a été limogé, il ne restait plus que la Juventus » a confié le journaliste lors d'un entretien accordé à Sky Sports.

« Je suis revenu pour redécouvrir la joie de jouer au football »