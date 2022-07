Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix est fixé pour le transfert de Lewandowski

Publié le 12 juillet 2022 à 12h10 par Hugo Ferreira

Désireux d’attirer des joueurs de classe mondiale, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Robert Lewandowski. L’attaquant de 33 ans ne compte pas renouveler son contrat, qui prend fin le 30 juin 2023, avec le Bayern Munich, et souhaite partir dès cet été. Les Bavarois seraient ouverts à ce transfert, cependant, ils ont une réclamation bien précise pour le laisser partir.

A la recherche d’éléments capables d’améliorer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Robert Lewandowski. Auteur de 344 buts en 375 rencontres avec le Bayern Munich, l’international polonais pourrait être un renfort de taille pour le club de la capitale, lui qui n’a plus qu’un an de contrat en Bavière. De plus, celui-ci ne compte pas prolonger son aventure.

Mercato - PSG : La décision fracassante de Campos pour ce chantier XXL https://t.co/btSHNc8BGl pic.twitter.com/Rc5GbW7DLS — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 12, 2022

Lewandowski veut quitter le Bayern

Après 8 saisons passées au Bayern Munich, Robert Lewandowski ne compte pas poursuivre l’aventure avec le champion d’Allemagne. Suite au dernier match de championnat face à Wolfsburg, le Polonais avait confirmé ses envies à départ à la presse : « Je peux confirmer que j'ai parlé avec Hasan Salihamidžić et que je l'ai informé que ma décision avait été prise et que je ne prolongerai pas mon contrat avec le FC Bayern » .

Le Bayern réclame 50M€