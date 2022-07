Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Robert Lewandowski a choisi une date pour son transfert

Publié le 12 juillet 2022 à 10h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski a fait clairement savoir qu'il voulait changer de club cet été. Alors qu'il serait suivi de près par le PSG et le FC Barcelone, le buteur polonais serait obnubilé par le club catalan actuellement. Et alors qu'il devrait reprendre l'entrainement ce mardi à Munich, Robert Lewandowski espérerait que son transfert sera bouclé avant ce samedi.

Arrivé du Borussia Dortmund il y a tout juste huit ans, Robert Lewandowski estimerait qu'il a fait son temps au Bayern. En effet, le buteur polonais aimerait quitter Munich lors de ce mercato estival, et ce, même s'il lui reste encore un an de contrat. Pour obtenir gain de cause, Robert Lewandowski a déjà clairement affiché son souhait de changer de club à plusieurs reprises. Ce qui n'a pas échappé au PSG et au Barça, entre autres. Et alors qu'il serait suivi par plusieurs écuries européennes, Robert Lewandowski aurait choisi de rejoindre le club emmené par Xavi. D'ailleurs, il aimerait voir son transfert en Catalogne être bouclé avant la fin de cette semaine.

Semaine décisive pour le transfert de Robert Lewandowski

Selon les informations de Marca , divulguées ce lundi soir, cette semaine devrait être décisive pour Robert Lewandowski. En effet, la star polonaise devrait reprendre l'entrainement avec le Bayern ce mardi. Alors qu'il aurait pensé initialement à boycotter la pré-saison du club munichois, Robert Lewandowski serait finalement revenu sur sa décision. A en croire le média espagnol, l'ex-pensionnaire du Borussia Dortmund aurait décidé de ne pas aller au clash avec sa direction, préférant adopter une manière plus conciliante.

Robert Lewandowski veut manquer deux rendez-vous avec le Bayern

Et grâce à ses efforts, Robert Lewandowski espérerait que son transfert vers le FC Barcelone sera officialisé avant deux rendez-vous bien précis du Bayern, sachant que le club catalan aurait formulé une offre récemment et attendrait une réponse.

Robert Lewandowski veut quitter le Bayern avant samedi