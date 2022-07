Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Idrissa Gueye reçoit un appel du pied pour son transfert

Publié le 12 juillet 2022 à 10h15 par Thomas Berthelot

Alors qu'il figure dans la liste des éléments indésirables du PSG, Idrissa Gueye semble clairement se rapprocher de la sortie. Le club turc de Galatasaray est d'ailleurs en négociations avancées avec Luis Campos sur ce dossier, et Bafétimbi Gomis a fait passer un appel du pied à Gueye via les réseaux sociaux pour son possible transfert en Turquie.

Le PSG souhaite renouveler une grande partie de son effectif cet été, et notamment au milieu de terrain. Hormis Marco Verratti et le nouvel arrivant Vitinha, la plupart des autres éléments à ce poste ne seront pas retenus en cas d’offre jugée intéressante. Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye fait partie des joueurs indésirables pour Christophe Galtier. Luis Campos et Antero Henrique essayent donc de lui trouver une porte de sortie.

Galatasaray discute avec Paris

Galatasaray apprécie beaucoup le profil d’Idrissa Gueye. Le club stambouliote aurait entamé les discussions avec le PSG pour le milieu de terrain de 32 ans. Selon Foot Mercato, Galatasaray aurait déjà tenté une approche, encore insuffisante aux yeux du PSG. Les deux clubs auraient prévu de se voir pour continuer les négociations selon L’Équipe. Un rendez-vous qui, toujours selon le quotidien sportif, pourrait avoir lieu ce mardi.

Mercato - PSG : Un rendez-vous fixé par Luis Campos, nouveau transfert à venir ? https://t.co/2QMAx5rzIE pic.twitter.com/L4SwP8xhxI — le10sport (@le10sport) July 11, 2022

L’appel du pied de Gomis