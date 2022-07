Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Axel Witsel a snobé Longoria, les raisons sont dévoilées

Publié le 10 juillet 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

Avec le départ de Boubacar Kamara, parti libre pour Aston Villa, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau milieu de terrain défensif. Celui-ci n’est toujours pas arrivé, et cela n’est pas simple pour Pablo Longoria. Le président phocéen pensant certainement avoir bouclé ce dossier avec Axel Witsel, qui arrivait au terme de son contrat à Dortmund. L’arrivée du Belge semblait d’ailleurs bien engagée. Finalement, l’Atlético de Madrid a réussi à tout renverser pour rafler la mise et obtenir la signature de Wtisel.

Arrivé au terme de son contrat avec le Borussia Dortmund, Axel Witsel était à la recherche d’un nouveau challenge. Cela aurait pu être du côté de l’OM. En effet, le Belge était tout proche de s’engager avec le club phocéen où il aurait ainsi pu venir pallier le départ de Boubacar Kamara. Mais comme le10sport.com vous l’avait révélé, c’était sans compter sur l’Atlético de Madrid et Diego Simeone. Et en à peine quelques heures, les Colchoneros ont réussi à inverser la tendance. En partance pour l’OM, Witsel s’est finalement engagé avec l’Atlético de Madrid. Pourquoi une telle décision alors pour le milieu de terrain belge ? Ce dimanche, Mundo Deportivo dévoile ce qui a fait pencher la balance en faveur du club de la capitale espagnole.

Witsel convaincu par Simeone

Tout d’abord, dans le choix d’Axel Witsel, Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, a énormément pesé. « J’ai parlé avec lui il y a quelques semaines et nous avons directement eu une bonne connexion. Je savais qu’il me voulait dans son équipe et je pense que c’est très important quand tu arrives dans un nouveau club. Simeone est l’un des meilleurs du monde. Je veux travailler avec lui », a fait savoir le Belge.

L’Atlético de Madrid et la Ligue des Champions

Witsel veut également jouer toujours à un niveau élevé, notamment en Ligue des Champions. Et à l’Atlético de Madrid, il pourrait le faire. Le nouveau protégé de Simeone a alors confié : « Pour moi, l’Atlético est un grand club. Je veux continuer à un haut niveau et jouer la Ligue des Champions. C’est pour cela que je suis ici. C’est l’un des meilleurs clubs du monde ».

L’importance de Carrasco

La connexion belge avec Yannick Ferreira Carrasco a également joué pour Axel Witsel. A l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain n’arrivera donc pas en terrain inconnu. « Il m’a dit de très bonnes choses du club. Il m’a poussé, il m’a dit de venir ici. Il m’a dit : « C’est un grand club, une très bonne ville pour toi et ta famille ». Au final, on a un peu plus parlé lors du rassemblement de la Belgique, mais réellement, je n’avais pas besoin de Carrasco me pousse beaucoup car dans ma tête, c’était clair », a d’ailleurs détaillé Witsel sur ses échanges avec son compatriote.

Objectif Mondial