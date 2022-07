Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria surclassé pour ce transfert à l'étranger ?

Publié le 13 juillet 2022 à 17h45 par La rédaction

La galère se poursuit pour les dirigeants marseillais qui essuient un nouveau refus sur le mercato. La presse turque évoquait la semaine dernière que l'OM aurait transmis une offre pour un jeune milieu de terrain. L'intérêt se confirme, mais le joueur aurait pris une décision ce qui ne vas pas plaire aux dirigeants olympiens...

L'OM peine à se renforcer, et ce, malgré la qualification pour les phases de poules de la prochaine Ligue des Champions. Dans le sens des arrivées, seuls Samuel Gigot et Isaak Touré ont été officialisés. Un énorme contraste avec le dernier mercato estival de l'OM. De plus, l'OM a vu son coach claquer la porte après un début de mercato très compliqué. De quoi inquiéter les observateurs, à 3 semaines de la reprise du championnat...

Une première offre dégainée ?

La presse turque, par le biais du média Fotomaç , indiquait la semaine dernière que l'OM avait transmis une offre de 12M€ à Trabzonspor pour s'attacher les services d'Abdülkadir Ömür (23 ans). Ce mercredi, Sabah confirme l'intérêt des Marseillais pour le jeune milieu. Longoria aimerait en faire la première recrue de l'ère Tudor. Mais le dossier se complique...

L'OM en passe d'être doublé par un club italien