Mercato - OM : Nouveau coup de tonnerre pour le mercato d'Alvaro Gonzalez

Publié le 13 juillet 2022 à 11h10 par La rédaction

Totalement mis au placard depuis plusieurs mois, Alvaro veut quitter l'OM. Tout au long de la saison dernière, les rumeurs évoquaient une possible résiliation de contrat pour le défenseur espagnol de 32 ans. Or, le temps passe, mais la situation d'Alvaro reste la même. L'Espagnol, va-t-il revoir ses envies d'ailleurs avec l'arrivée d'Igor Tudor ?

La situation économique inquiète pour un OM qui déçoit énormément en ce début de mercato. Pablo Longoria, fait de son possible pour se séparer des joueurs sur le déclin afin de libérer la masse salariale du club. Et l'une des premières victimes devrait être Alvaro. Néanmoins, l'Espagnol est toujours lié à l'OM jusqu'en juin 2024...

Alvaro a finalement repoussé une offre saoudienne

Une rupture ce contrat était à l'étude du côté des dirigeants marseillais. Une information circulait même pour indiquer que le joueur avait accepté de résilier son contrat, information démentie par la suite. Mais alors, comment l'OM peut se débarrasser d'Alvaro ? Le journaliste Mohamed Toubache-Ter , annonçait le 8 juillet dernier un accord entre Alvaro et le club saoudien d'Al-Raed. Or, le joueur a fait volte-face et n'a finalement pas donné suite au club saoudien.

Une triste fin pour le défenseur...

À son arrivée, Alvaro était méconnu du public français et les supporters marseillais ne s'attendaient certainement pas à découvrir un véritable guerrier prêt à tout pour défendre les couleurs olympiennes. L'histoire d'amour entre les supporters et le défenseur de l'OM s'est rapidement confirmée, de par ses bonnes performances, mais aussi de ses coups de sang contre des rivaux historiques de l'OM. Malgré tout cela, l'Espagnol partira sans doute durant ce mercato par la petite porte...