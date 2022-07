Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Cette annonce improbable sur le mercato de Longoria

Publié le 13 juillet 2022 à 9h10 par Arthur Montagne

Peu actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM inquiète. Et pour cause, le club phocéen va disputer la Ligue des champions cette saison, et pour le moment, seul Isaak Touré a été recruté cet été. Samuel Gigot débarque également après avoir été prêté au Spartak Moscou. Mais ça fait quand même peu de mouvements alors que le marché des transferts a ouvert ses portes depuis plus d'un mois. Néanmoins, Pablo Longoria ne serait pas inquiet.

Le mercato s'annonce crucial pour l'Olympique de Marseille qui va retrouver la Ligue des champions cette saison. Et pourtant, habitué à se montrer très actif, Pablo Longoria est plus discret cet été. Et pour cause, un seul transfert a été bouclé, à savoir celui du jeune Isaak Touré qui a débarqué en provenance du Havre pour 7M€, bonus compris. Samuel Gigot, recruté cet hiver, et prêté dans la foulée au Spartak Moscou, vient également garnir les rangs phocéens, mais cela semble encore léger.

Un mercato inquiétant pour l'OM ?

Et pour cause, les ambitions de l'OM sont importantes avec la volonté de passer le phase de groupes en Ligue des champions. Pablo Longoria a donc plusieurs pistes en tête à commencer par celles menant à Jonathan Clauss (RC Lens) ou encore Nuno Tavares (Arsenal). Mais rien ne se décante pour le moment. Il faut dire que le départ soudain de Jorge Sampaoli, remplacé par Igor Tudor dans la foulée, ne facilite pas les choses. Par conséquent, du côté de l'OM, on n'affiche aucune inquiétude pour le moment.

«Il n'y a absolument pas le feu»