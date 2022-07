Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a-t-il raison de recaler Cristiano Ronaldo ?

Un an seulement après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaiterait déjà faire ses valises alors que son club ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions. A la recherche d’un club européen, CR7 aurait notamment proposé ses services au PSG, qui a souvent été intéressé par ses services. Mais cet été, les champions de France ne sont pas dans le coup, ayant recalé Cristiano Ronaldo. Le bon choix de Luis Campos ?

Si le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin, voilà que le marché des transferts est maintenant animé par le cas Cristiano Ronaldo. L’été dernier, le Portugais avait choisi de faire son grand retour à Manchester United, là où il s’était imposé comme le meilleur joueur du monde. La flamme s’était donc ravivée entre CR7 et les Red Devils, mais cela ne s’est pas idéalement passé. En effet, si Cristiano Ronaldo a été à la hauteur personnellement, d’un point de vue collectif, Manchester United a déçu. En effet, le club anglais n’a pas réussi à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Et cela pourrait avoir de terribles répercussions.

Cristiano Ronaldo veut partir

Face à ce fiasco de la saison de Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait pris la décision de quitter les Red Devils. La bombe a été lâchée il y a quelques jours, le Portugais voudrait aller voir ailleurs afin de rejoindre un club disputant la Ligue des Champions. De quoi donc enflammer le mercato. Mais face à ces nombreuses rumeurs, Erik ten Hag, entraîneur de Manchester United, a été très clair à propos de Cristiano Ronaldo : « Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre. Il est dans nos plans. Il n’est pas avec nous à cause de problèmes personnels. Nous planifions cette saison avec Cristiano Ronaldo ».

Direction le PSG ? C’est non !