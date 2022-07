Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos veut accélérer, le Qatar lâche 140M€

Publié le 13 juillet 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Après avoir bouclé le transfert de Vitinha pour 41,5M€, le PSG veut accélérer sur le mercato afin de boucler plusieurs renforts et disposer d'un groupe quasiment au complet pour la tournée estivale au Japon qui débutera en fin de semaine. Dans cette optique, le PSG a multiplié les offres ces dernières heures, notamment pour quatre joueurs.

Un peu plus d'un mois après l'ouverture du mercato, le PSG veut désormais passer aux choses sérieuses. En effet, jusqu'ici seul Vitinha est arrivé à Paris contre un chèque avoisinant les 41,5M€ en provenance du FC Porto, et c'est insuffisant. Christophe Galtier, qui a décidé de mettre à l'écart plusieurs joueurs qu'il ne juge pas indispensable à son projet, espère également avoir un effectif au complet la tournée estivale du PSG au Japon qui débutera en fin de semaine. Cela signifie donc que Luis Campos doit passer la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Et c'est chose faite.

Ekitike et Sanches veulent aller au PSG

En effet, plusieurs pistes ont été activées ces dernières semaines, dont deux en Ligue 1. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos accélère pour le transfert de Renato Sanches, au point qu'une offre de 10M€ ait été transmise au LOSC. Proposition jugée insuffisante par les Dogues qui disposent dans le même temps d'une offre de 15M€ de l'AC Milan. Néanmoins, Renato Sanches veut absolument aller à Paris. Situation très semblable pour Hugo Ekitiké. Selon les informations de L'EQUIPE , le PSG a dégainé une offre de 25M€ + 5M€ pour l'attaquant français, mais Reims a refusé. Et pour cause, le club champenois attend que les Parisiens se rapprochent de l'offre de Newcastle estimée à 31M€ + 5M€, d'après Goal . Mais de son côté, Hugo Ekitiké privilégie clairement un transfert au PSG.

Pour Scamacca, la menace plane

Et ce n'est pas tout. Selon les informations de L'EQUIPE , le PSG s'active également pour boucler le transfert de Gianluca Scamacca. Dans cette optique, le club de la capitale entend proposer 40M€ pour l'attaquant de Sassuolo qui réclame 10M€ de plus pour lâcher son joueur. Le club de la capitale n'entend pas augmenter autant son offre ce qui pourrait avoir pour conséquence de laisser filer ce dossier. Et pour cause, d'après plusieurs médias italiens, West Ham s'active de façon concrète pour recruter Scamacca avec une proposition supérieure à celle du PSG.

Encore 10M€ d'écart pour Skriniar ?