Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Cristiano Ronaldo qui propose ses services au PSG, c’est faux !

Publié le 13 juillet 2022 à 11h00 par Alexis Bernard

D’après les informations du journal Le Parisien, Cristiano Ronaldo aurait été proposé au PSG par l’intermédiaire de son agent, Jorge Mendes. S’il est exact que la star portugaise étudie la possibilité d’un départ à Manchester United, son arrivée à Paris n’a pas été évoquée en coulisses par les différents acteurs du dossier. Voici nos éléments sur ce dossier.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo est en pleine réflexion. Son aventure à Manchester United prend une tournure imprévue puisque le club qui l’a révélé au monde à ses débuts a manqué sa qualification pour la Ligue des Champions. Une compétition qu’il veut absolument disputer, lui qui court après un sixième Ballon d’Or, autant que Lionel Messi. Sur le départ, Cristiano Ronaldo et ses conseillers étudient les possibilités qui pourraient s’offrir à lui. Et d’après les informations publiées par le journal Le Parisien , CR7 aurait proposé ses services au PSG. Une information que nous sommes en capacité de démentir formellement.

Toutes les parties démentent

Sollicités par Le 10 Sport , plusieurs membres du PSG nous ont catégoriquement démenti l’information du Parisien . Cristiano Ronaldo n’a jamais proposé ses services, de manière directe ou indirecte. Même son de cloche du côté de l’entourage du joueur, très surpris de cette information. S’il est exact que Jorge Mendes a tenu plusieurs rendez-vous avec les dirigeants parisiens ces dernières semaines, c’est principalement pour deux joueurs de son écurie : Vitinha et Renato Sanches. Le premier a signé au PSG, le second pourrait le suivre. Comme révélé par le10sport.com , Nasser Al-Khelaïfi vient d’intervenir dans le dossier auprès du LOSC pour faire avancer le transfert de Renato Sanches.

Une des stat les plus impressionnante de la carrière de Cristiano RonaldoAvoir le meilleur ratio de l'histoire de deux des plus grands championnats all time, c'est inhumain 🐐 pic.twitter.com/tpiqMrFTae — 𝕄𝕒𝕔𝕙𝕒𝕕𝕠 🔴 (@Sendo922) July 12, 2022

Paris a d’autres priorités

En revanche, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’y a pas de dossier Cristiano Ronaldo sur le bureau des Parisiens. S’il est exact que les relations entretenues par Jorge Mendes et le PSG sont excellentes, encore plus avec l’arrivée de Luis Campos, ce n’est pas suffisant pour faire naitre un dossier Cristiano Ronaldo pour le moment. D’autant plus que Paris avance sur d’autres pistes pour son secteur offensif. Même si la priorité reste d’abord de finaliser des départs. Mauro Icardi, Arnaud Kalimuendo, Abdou Diallo ou encore Idrissa Gueye sont en première ligne pour un transfert.