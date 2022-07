Mercato - PSG

EXCLU - PSG : Al-Khelaïfi intervient dans le transfert de Renato Sanches !

Publié le 12 juillet 2022 à 20h45 par Alexis Bernard

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, vient d’entrer en scène dans le dossier Renato Sanches. Selon nos informations, le dirigeant qatari intervient pour permettre à l’opération d’avancer et de boucler l’arrivée du milieu de terrain portugais au PSG. Voici nos révélations dans cette piste chaude parisienne.

Le PSG ne lâche pas l’affaire dans le dossier Renato Sanches. Bien au contraire… Les Parisiens sont à la manœuvre pour tenter de convaincre le LOSC. Car pour le joueur, c’est déjà fait. Comme nous l’avons révélé en exclusivité le 24 juin dernier, Renato Sanches veut venir au PSG. Déterminé à rejoindre Paris, il est même disposé à mettre de côté les autres opportunités qui pourraient se présenter à lui. Et celle du Milan AC, notamment, est là. Mais l’international portugais est convaincu du bienfondé d’une arrivée en terre parisienne. Et il met tout en œuvre, de son côté, pour parvenir à ses fins. A l’instar du PSG, qui vient de franchir une nouvelle étape pour faire avancer le dossier.

Al-Khelaïfi entre en scène pour Renato Sanches

Selon nos informations, c’est le président du PSG en personne qui vient de faire son entrée dans le dossier Renato Sanches. Nasser Al-Khelaïfi vient de prendre contact avec les dirigeants lillois pour faire avancer les discussions. Le dirigeant qatari souhaite qu’un terrain d’entente soit rapidement trouvé. Avec la volonté de bien faire les choses, sans créer de tension. Face à lui, Nasser Al-Khelaïfi a une vieille connaissance puisqu’il s’agit d’Olivier Létang, président du LOSC et ancien dirigeant du PSG. Les deux hommes se connaissent bien et continuent d’entretenir une bonne relation. NAK est également entré en contact avec les investisseurs lillois de Merlyn Partners afin de créer les conditions d’une discussion saine et constructive. Avec cette intervention présidentielle, le PSG a bon espoir de faire avancer le dossier Renato Sanches.

Paris a offert 10 M€, Lille espère un peu plus