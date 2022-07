Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le mercato s’accélère au PSG, un départ se rapproche

Publié le 12 juillet 2022 à 20h15 par Thibault Morlain

Tandis que Luis Campos s’active pour boucler des nouvelles recrues au PSG après l’arrivée de Vitinha, ça bouge aussi dans l’autre sens pour dégraisser et acter certains départs. La liste des partants est d’ailleurs longue, mais encore faut-il trouver preneur. Il n’empêche que le PSG a décidé d’accélérer et cela pourrait prochainement aboutir à un départ d’Abdou Diallo.

Au PSG, en plus de vouloir faire venir des recrues, on veut également opérer un gros dégraissage. Des départs ont déjà été actés avec notamment le transfert d’Alphonse Areola vers West Ham. Mais d’autres joueurs sont encore sur la ligne de départ. D’ailleurs, Abdou Diallo, barré par la concurrence en défense, pourrait prochainement faire ses valises et quitter le PSG.

Plusieurs indésirables laissés à Paris

Et l’opération dégraissage va s’accélérer au PSG. En effet, alors que le club de la capitale s’apprête à s’envoler pour le Japon dans le cadre de sa tournée estivale, plusieurs indésirables ne sont pas conviés pour ce voyage, parmi lesquels Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum ou encore Abdou Diallo.

Mercato - PSG : Nouvel élément troublant dans le feuilleton Icardi ? https://t.co/rr45Yjjmxf pic.twitter.com/2cdvfkXVVP — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

Diallo se rapproche du départ