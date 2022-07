Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos veut boucler trois transferts, annonce imminente ?

Publié le 12 juillet 2022 à 11h10 par Amadou Diawara mis à jour le 12 juillet 2022 à 11h16

Alors que le PSG sera en tournée au Japon dès dimanche, Luis Campos aurait décidé de laisser à Paris les indésirables du club, à savoir Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe, Idrissa Gueye et Abdou Diallo. Pour compléter l'effectif de Christophe Galtier lors de ce déplacement en Asie, le conseiller football du PSG espérerait boucler le transfert de trois nouvelles recrues.

Arrivé au PSG pour endosser le rôle de conseiller football, Luis Campos chercherait à dégraisser fortement l'effectif de Christophe Galtier, et ce, avec l'aide d'Antero Henrique. Et pour remplir cette mission au mieux, le conseiller football parisien aurait décidé de ne pas laisser les indésirables du club faire le déplacement au Japon pour la tournée de pré-saison du club.





Le PSG exclut 7-8 joueurs pour la tournée au Japon

D'après les indiscrétions de Paris United , Luis Campos aurait prévu de laisser sept à huit indésirables du PSG à Paris pendant la tournée au Japon. Et à en croire L'Equipe , les joueurs concernés seraient Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Éric Junior Dina Ebimbe et Idrissa Gueye. De son côté, Abdou Diallo aurait été prévu pour le déplacement, mais sachant que son transfert pourrait être bouclé au cours des dix prochains jours, il devrait finalement rester, lui-aussi, à Paris. Et pour étoffer l'effectif de Christophe Galtier lors de la tournée au Japon, Luis Campos espérerait frapper fort sur le marché dans les jours à venir.

Le PSG veut offrir 2-3 nouvelles recrues à Christophe Galtier au Japon