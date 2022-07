Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 70M€ est quasiment bouclé

Publié le 12 juillet 2022 à 10h00 par Arthur Montagne

Très actif en coulisses sur le mercato, le PSG a déjà bouclé le transfert de Vitinha pour 41,5M€, mais Luis Campos semble décidé à passer la vitesse supérieure, dès cette semaine. En effet, plusieurs dossiers sont très avancés, à commencer par celui de Milan Skriniar. Le défenseur de l'Inter Milan devrait être la deuxième recrue estivale du PSG.

Cet été, le PSG a bien l'intention de se renforcer de manière drastique. En effet, le club parisien a décidé de mener une large revue d'effectif qui va passer par des départs à l'image de ceux déjà bouclés d'Alphonse Areola et de Marcin Bulka. Mais ce n'est pas tout puisque plusieurs joueurs ont le rôle d'indésirables comme Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Sergio Rico ou encore Julian Draxler et Thilo Kehrer. Dans le même temps, le PSG doit se renforcer. Pour cela, Luis Campos est au travail en coulisses et a déjà bouclé le transfert de Vitinha pour 41,5M€. Mais c'est loin d'être terminé puisque tout pourrait s'accélérer cette semaine.

Rendez-vous crucial pour le transfert de Skriniar

Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, Milan Skriniar devrait prochainement débarquer à Paris puisque son transfert semble prendre forme. Plusieurs médias s'accordent à dire que le dénouement est proche. Selon les informations de L'EQUIPE , le PSG et l'Inter Milan espèrent se mettre d'accord d'ici vendredi. Vue d'Italie, cela devrait même être encore plus rapide puisque le Corriere dello Sport annonce le club lombard s'attend à une relance parisienne au plus tard mercredi. Une tendance confirmée par la Gazzetta dello Sport , qui annonce que les discussions vont donc reprendre prochainement.

Mercato - PSG : Luis Campos est dos au mur pour le transfert de Skriniar https://t.co/SrnhgLQMYk pic.twitter.com/EBgiBcuhtF — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 11, 2022

Vers un transfert à 70M€ bonus compris ?

Par conséquent, Milan Skriniar devrait être la deuxième recrue officielle du PSG. Mais pour quel prix ? Selon le Corriere dello Sport , le montant du transfert sera compris entre 65 et 70M€ bonus compris. Pour La Gazzetta dello Sport , après avoir offert 55M€, le PSG devrait transmettre une offre avoisinant les 65M€, là aussi en comprenant certains bonus. De son côté, le Corriere della Sera évoque une transaction de 60M€ auquel s'ajouteront des bonus.

Skriniar avec le PSG au Japon ?