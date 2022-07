Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Scamacca est déjà validé

Publié le 12 juillet 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs, le PSG multiplie les pistes dans ce secteur de jeu. Et l'une des priorités se nomme Gianluca Scamacca. Le buteur de Sassuolo est très apprécié par Luis Campos qui fait son forcing pour l'attirer à Paris. Un transfert qui plairait à Roberto Mancini, le sélectionneur italien.

Cet été, le Paris Saint-Germain a prévu de renouveler son effectif. C'est dans cette optique de Luis Campos a été nommé conseiller football du PSG et sera en charge du recrutement du club de la capitale. Dans cette optique, Vitinha a déjà signé en provenance du FC Porto pour 41,5M€. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque d'autres renforts sont attendus à l'image de Renato Sanches, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, ou encore Milan Skriniar qui pourrait débarquer au PSG pour environ 70M€. Mais ce n'est pas le seul coup prévu en Serie A par Luis Campos.

Le PSG veut Scamacca

En effet, depuis plusieurs semaines, le nom de Gianluca Scamacca circule avec insistance du côté du PSG. Le profil de l'attaquant de Sassuolo plaît beaucoup à Luis Campos et Christophe Galtier. Il pourrait parfaitement entrer dans la rotation du club parisien et assurait le rôle de doublure de Kylian Mbappé ou d'un autre avant-centre à l'image de Robert Lewandoski, lui aussi annoncé dans le viseur du PSG depuis quelques jours, bien que le Polonais semble plus enclin à rejoindre le Bayern Munich.

Scamacca au PSG ? Mancini valide...

En attendant, Roberto Mancini semble penser que le transfert de Gianluca Scamacca au PSG est une bonne idée. « Une mauvaise nouvelle ? Non, au contraire. Je lui conseillerais. Jouer à l’étranger offre de l’expérience, un football différent, des autres situations, ça aide à grandir. Il a tout pour devenir un grand buteur. Mais il doit encore progresser, surtout dans le caractère : quand le niveau s’élève, les qualités techniques et physiques aident, mais elles ne suffisent pas », assure le sélectionneur de l'Italie dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport .

... Ravanelli aussi