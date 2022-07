Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Approché par Jorge Mendes pour Cristiano Ronaldo, le PSG a tranché

Publié le 12 juillet 2022 à 16h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 12 juillet 2022 à 16h32

Cristiano Ronaldo vers le PSG ? Dernièrement, il est question d’un départ du Portugais de Manchester United, lui qui émettrait le désir de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Son agent Jorge Mendes aurait donc offert ses services aux décideurs du Paris Saint-Germain et une telle éventualité plairait au principal intéressé. Néanmoins, le PSG aurait recalé Ronaldo.

Cristiano Ronaldo sur le départ de Manchester United ? Erik Ten Hag a nié toute possibilité de voir le quintuple Ballon d’or quitter Old Trafford d’ici la clôture du mercato estival en conférence de presse lundi. « Cristiano n’est pas à vendre, il fait partie de nos plans. J’ai parlé avec Cristiano avant que cette question (un départ) ne soit évoquée. Nous avons eu un très bon échange ». Cependant, un an après son retour à Manchester United et à une saison de l’expiration de son contrat chez les Red Devils, Ronaldo chercherait un nouveau challenge.

Cristiano Ronaldo a demandé un bon de sortie à United pour son transfert

Et la presse anglaise s’est accordée à dire ces dernières semaines que Cristiano Ronaldo en aurait fait part à la direction de Manchester United qui refuserait de le laisser filer. Néanmoins, d’après ESPN , certains membres du directoire mancunien songeraient déjà à sa succession et estimeraient qu’en cas de départ de Ronaldo, il faudrait le remplacer par Robert Lewandowski ou Neymar.

Transfers : Ça s'agite en coulisses pour le mercato de Cristiano Ronaldo https://t.co/OkkX18e2Iq pic.twitter.com/aVvjXXgVX8 — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

Mendes le propose aux clubs européens et… au PSG !

À en croire les informations divulguées par Le Parisien ce mardi, Cristiano Ronaldo verrait son agent Jorge Mendes proposer ses services aux quatre coins de l’Europe comme cela a été révélé dans différents médias. Le quotidien de la capitale affirme que Mendes, qui est proche de Nasser Al-Khelaïfi qualifiant le président du PSG d’ami et Luis Campos avec qui il plancherait sur plusieurs opérations dont Vitinha et le transfert de Renato Sanches, aurait proposé Cristiano Ronaldo au PSG. Et ce n’est pas une surprise puisque The Independent affirmait dernièrement que le PSG, Chelsea et le Bayern Munich seraient les pistes prioritaires de Ronaldo s’il venait à plier bagage cet été.

Le PSG ne veut pour le moment pas accueillir Ronaldo