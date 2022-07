Mercato : A Manchester United, on sort du silence pour Cristiano Ronaldo

Foot - Mercato - Manchester United

Ces derniers jours, le feuilleton Cristiano Ronaldo anime le marché des transferts. Après seulement un an à Manchester United, le Portugais voudrait déjà faire ses valises. Une envie de départ dont il aurait fait part à ses dirigeants. Mais chez les Red Devils, la porte est visiblement fermée à double tour pour Cristiano Ronaldo. Et ce lundi, Erik ten Hag l’a confirmé.

Cristiano Ronaldo sera-t-il un joueur de Manchester United pour la saison 2022-2023 ? La question se pose étant donné que le Portugais aurait demandé à partir durant ce mercato estival. Mécontent des résultats de son équipe, qui ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo aimerait aller voir ailleurs. Toutefois, Erik ten Hag a été très clair ce lundi concernant le quintuple Ballon d’Or.

Présent en conférence de presse, Erik ten Hag a mis les choses au point pour Cristiano Ronaldo. L’entraîneur de Manchester United a alors assuré : « Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre. Il est dans nos plans. Il n’est pas avec nous à cause de problèmes personnels. Nous planifions cette saison avec Cristiano Ronaldo. Comme le rendre heureux ? Je ne sais pas. J’ai hâte de travailler avec lui ».

Erik Ten Hag: "Cristiano Ronaldo is NOT for sale, he is in our plans - he's not with us due to personal issues. We are planning with Cristiano Ronaldo for this season, that's it". 🚨🔴 #MUFC "How to make Cristiano happy? I don't know - I'm looking forward to work with him". pic.twitter.com/8bSRpQbXkI